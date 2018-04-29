تعليق ناري من «هنيدي» على أزمة «صلاح»

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دعم محمد صلاح

أزمة محمد صلاح

أكد الفنان محمد هنيدي، اليوم الأحد، أن النجم محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي ونجم المنتخب الوطني، من أكثر المصريين انتماء وحبًا لبلدهم، داعيًا إلى عدم الضغط عليه والإسراع في حل الأزمة.

وكتب "هنيدي" في عبر حسابه على موقع التدوينات المصغر "تويتر": "مش هتحتاج تدور كتير عشان تعرف أن صلاح من أكتر المصريين عندها انتماء وحبًا لبلدها.. عشان كده اتمنى أننا ماكنش سبب في ضغط عليه في فترة من أهم فترات حياته والمشاكل تتحل بأسرع وقت".

وكان "صلاح" أبدى أسفه الشديد على طريقة التعامل معه بشأن أزمته مع اتحاد الكرة المتمثلة في الإعلانات، مؤكدًا أن ما يتعرض له إهانة كبيرة جدًا.

وكان رامي عباس وكيل اللاعب محمد صلاح، انفجر غاضبًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وشن هجومًا جديدًا على اتحاد كرة القدم المصري. وغرّد عباس قائلاً: "تاريخ التواصل الأخير: 20 إبريل 2018 الإجراء القادم سيكون غدًا".

وأضاف في تغريدة أخرى: "لم يتم الاتصال بنا للحصول على حل! لا شيء! صمت تام! ما هي الخطة؟ نرى فقط المزيد والمزيد من اللوحات الإعلانية والإعلانات التي لم نرخصها! ما الأثر الذي يتوقعون حدوثه؟ أثر إيجابي؟ على أي حال فالوقت هو الجوهر". قبل أن يختتم في تغريدة ثالثة قائلًا: "لا يبدو أنهم مهتمون، لا يبدو أنهم يبالون".

ودشن عدد كبير من محبي اللاعب محمد صلاح، حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار "حملة دعم محمد صلاح" و"مقاطعة شركة المصرية للإتصالات"، تضامنًا مع اللاعب في أزمته مع اتحاد الكرة المصري.


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