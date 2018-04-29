  • الأحد 29 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر08:45 م
بحث متقدم
محمد أكسجين

تجديد حبس«أكسجين» و«الروبي» 15 يومًا

الرئيس عبدالفتاح السيسي يلقي كلمة في عيد العمال

لماذا اختفى هتاف «المنحة يا ريس»؟

وزير الخارجية سامح شكري

أول رد مصري على إرسال قوات لسوريا

أحمد أبوالغيط أمين عام الجامعة العربية

علاء مبارك يسخر من «أبوالغيط»

سيف زاهر

أول رد لاتحاد الكرة على محمد صلاح

سد النهضة

«شكرى»: المفاوضات توقفت وإثيوبيا مستمرة في بناء السد

غرق التجمع الخامس بمياة الأمطار

تجريم الحديث عن الطقس يفجر موجة سخرية

محمد صلاح

محمد صلاح: تعرضت لإهانة كبيرة جدًا

«ساويرس» و«حازم عبدالعظيم»

معركة كلامية بين «ساويرس» و«حازم عبدالعظيم»

إبراهيم عيسى

بالفيديو.. إبراهيم عيسى يفتح النار على محمد حسان

أول رد لاتحاد الكرة على محمد صلاح

آخر الأخبار

سيف زاهر
سيف زاهر

محمد أبوالفضل

أخبار متعلقة
#

محمد صلاح: تعرضت لإهانة كبيرة جدًا

#

كارثة في أزمة "صلاح" و"الجبلاية"

#

رد قاسٍ على الساخرين من زوجة محمد صلاح

#

«صلاح» يقصف جبهة «النني» بسبب «الجلاليب»

اتحاد الكرة

أزمة

محمد صلاح

سيف زاهر

في أول رد لاتحاد الكرة على أزمة محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي ونجم المنتخب الوطني، قال سيف زاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن وكيل «صلاح» أرسل للاتحاد شكوى وقمنا بالرد عليه.

وأضاف «زاهر» موجهًا حديثته لـ«صلاح»، وكيلك تحدث بشكل غير لائق وهددنا بعدم مشاركتك في كأس العالم وقمنا بالرد عليه بكل احترام.

وكتب عضو اتحاد الكرة عبر حسابه على «تويتر» :«: للأسف وكيل محمد صلاح @MoSalah   بيدعي إنه بعت لإتحاد الكره والاتحاد مردش عليه وده غير صحيح ورامي لما بعت اتكلم بشكل غير لائق وبيهدد بعدم مشاركة محمد صلاح في كأس العالم وبيطالب الاتحاد بعدم التحدث مع اللاعب مع العلم إن اتحاد الكرة موقفه القانوني سليم واتحاد الكرة رد بشكل محترم».

كما نشر نص رد اتحاد الكرة باللغة العربية والإنجليزية، وذلك بعد الهجوم الكبير الذي تعرض له الاتحاد عقب إبداء "صلاح" غضبه واستنكاره من طريقة التعامل معه بما وصفه بشكل غير لائق ومهين.




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الرقابة الإدارية تحرق شماعة الفساد

جمال سلطان

رد الفعل على حذف آيات من القرآن.. مقاربة للفهم!

محمود سلطان

المسافة من الاستبداد إلى الحريات

فراج إسماعيل

هل يتجهز الشرق الأوسط لحرب كبيرة؟

د. هشام الحمامي

ماذا يقصدون بالإسلام السياسي؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

النتيجة على "مفيش".. وطلع "فنكوش"!!

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» شيخ الأزهر يصل إندونيسيا في مستهل جولته الآسيوية
» هذا ما يمنع قبول الدعاء في ليلة النصف من شعبان
» «الخشت»: 30 مكتبًا عالميًا للإشراف على تطوير «قصر العينى»
» الإعدام شنقًا لعاطل وزوجته لقتلهما "حلاق"
» تأجيل محاكمة 67 إخوانيًا متهمين بحرق كنيسة مار جرجس
» حملة لمقاطعة شركة مصرية بسبب محمد صلاح
» الإعدام لربة منزل ونجلها بتهمة ذبح مزارع
» شاهد.. مبتهل يتغنى باسم «محمد صلاح»
» عاطل يقتل شقيقه ويصيب آخر بسبب المخدرات
» النيابة تفتح التحقيق في واقعة حريق المتحف المصري
» دعوات لإلغاء سورة الإخلاص

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • فجر

    03:46 ص

  • فجر

    03:47

  • شروق

    05:17

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت