بالصور.. زوجة السفير الأمريكى بالجزائر ترتدى الحجاب

29 أبريل 2018 - 07:32 م

ظهر السفير الأمريكى بالجزائر، جون دى روشى، وزوجته "كارين"، فى بعض المناطق السياحية بالجزائر، واللافت في الأمر أن زوجته كانت ترتدي الحجاب عند زيارة مسجد الأمير عبدالقادر بولاية قسنطينة.

وأثارت صور زوجة السفير جدلاً كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد لها ومؤكدًا احترامها للثقافة الإسلامية أثناء زيارتها للمسجد وأنها أفضل من زوجات المسئولين الجزائريين الذين يزورون المسجد بالـ"منى جيب".

في حين يرى آخرون، أن ظهورها بالحجاب له أهداف سياسية بعيدة المدى.