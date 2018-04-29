علاء مبارك يسخر من «أبوالغيط»

29 أبريل 2018 - 07:33 م

سخر علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، من أحمد أبوالغيط أمين عام الجامعة العربية، بعدما تجاهل ذكر اسم والده في معرض حديثه عن تحرير طابا، أثناء كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس.

وقال «علاء مبارك» في تدوينة له عبر حسابه على «تويتر» :«السيد احمد أبو الغيط بالأمس قال في كلمته إنه بعد وفاة الرئيس السادات (تستلم قيادة جديدة في مصر المسؤلية وتتدبر وتتحرك بحذر و بتصميم وحكمة وتفرض الانسحاب في 25ابريل ويرفع العلم المصري عاليا ) السؤال بعد كل التفاصيل والأسماء التي ذكرها في كلمتة هل نسية سيادته اسم القيادة الجديدة !».

وكان الأمين العام الحالي لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، قال إن إسرائيل فكّرت في التراجع عن تنفيذ اتفافية السلام، المبرمة بينها وبين مصر عام 1979، وذلك عقب وفاة الرئيس الراحل أنور السادات في شهر أكتوبر من عام 1981.

وأشار خلال كلمة له أثناء ندوة تثقيفية للقوات المسلحة أمس، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والوزراء وكبار مسؤولي الدولة، ، إن إسرائيل قالت عقب وفاة السادات هل نمضي في طريق الانسحاب والتسليم وتنفيذ مطالب مصر أم نوقف ونجمد المعاهدة ؟.

وأوضح أبو الغيط، وهو وزير خارجية مصر الأسبق، أن القيادة السياسية التي توّلت المهمة بعد وفاة السادات (دون أن يذكر اسم الرئيس الأسبق حسني مبارك)، أدارت الأمور بيقظة وحكمة واقتدار حتى تم الانسحاب، وتسلّمت مصر سيناء كاملة.

وتحدث أبو الغيط عن مقابلة رئيس الوزراء الإسرائيلي للرئيس السادات في ديسمبر من عام 1977، حيثُ تم تقديم مشروع اتفاقية مصرية إسرائيلية مفادها أن السيادة لمصر حتى حدودها مع فلسطين، معلقًا: أي أنهم يعترفون بحدودنا مثلما هي على مدى تاريخنا.



السيد احمد ابو الغيط بالامس قال في كلمتة انه بعد وفاة الرئيس السادات (تستلم قيادة جديدة في مصر المسؤلية وتتدبر وتتحرك بحذر و بتصميم وحكمة وتفرض الانسحاب في 25ابريل ويرفع العلم المصري عاليا ) السؤال بعد كل التفاصيل والأسماء التي ذكرها في كلمتة هل نسية سيادته اسم القيادة الجديدة ! — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) 29 أبريل 2018