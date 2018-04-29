هذه دلالات فوز «شوكان» وخسارة «خطاب» باليونسكو

29 أبريل 2018 - 07:35 م

قال الناشط الحقوقي عمرو عبدالسلام، إنه في الوقت الذي حصل فيه المصور الصحفي، محمود أبو زيد، الشهير بـ "شوكان" على جائزة حرية الصحافة، من منظمة الثقافة والآداب العالمية "اليونسكو"، خسرت مصر في معركة رئاسة المنظمة الدولية التي جرت في العام الماضي.

واعتبر أن فوز شوكان وخسارة السفيرة مشيرة خطاب، في السباق لرئاسة المنظمة الثقافية الأبرز في العالم، على الرغم من المساند العربية الكبيرة، "هو دلالة واضحة على وجود الخلل في الإدارة لدي الدولة المصرية، وعدم قدرتها على الفصل بين الحرية والأمن، وهو ما أدى لهذا المأزق".

وأضاف عبدالسلام لـ"المصريون": "حصول شوكان على هذه الجائزة من المفترض أن يمثل مصدر فخر للدولة المصرية، ويتم الإفراج الفوري عنه، ومن ثم استمرار حبسه على الرغم من عدم صدور حكم قضائي نهائي وبات ضده، يمثل تأييدًا للانتقادات والاتهامات الموجهة لها فيما يتعلق بالحريات وحقوق الإنسان، ولا يمكن لوزارة الخارجية أن تتهم شوكان بأنه إرهابي، وهي ليست منوطة من الأساس بالرد على "اليونسكو"، لأن هذا دور وزارة الثقافة أو وزارة الداخلية".

وقررت "اليونسكو"، منح شوكان، جائزة حرية الصحافة، في الوقت الذي يحاكم فيه في العديد من التهم داخل مصر، ورفضت وزارة الخارجية المصرية تكريمه من خلال اليونسكو، مصدرة بيان شديد اللهجة يتهمه بأنه إرهابي.