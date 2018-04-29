  • الأحد 29 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر08:47 م
بحث متقدم
محمد أكسجين

تجديد حبس«أكسجين» و«الروبي» 15 يومًا

الرئيس عبدالفتاح السيسي يلقي كلمة في عيد العمال

لماذا اختفى هتاف «المنحة يا ريس»؟

وزير الخارجية سامح شكري

أول رد مصري على إرسال قوات لسوريا

أحمد أبوالغيط أمين عام الجامعة العربية

علاء مبارك يسخر من «أبوالغيط»

سيف زاهر

أول رد لاتحاد الكرة على محمد صلاح

سد النهضة

«شكرى»: المفاوضات توقفت وإثيوبيا مستمرة في بناء السد

غرق التجمع الخامس بمياة الأمطار

تجريم الحديث عن الطقس يفجر موجة سخرية

محمد صلاح

محمد صلاح: تعرضت لإهانة كبيرة جدًا

«ساويرس» و«حازم عبدالعظيم»

معركة كلامية بين «ساويرس» و«حازم عبدالعظيم»

إبراهيم عيسى

بالفيديو.. إبراهيم عيسى يفتح النار على محمد حسان

حقوقي:

هذه دلالات فوز «شوكان» وخسارة «خطاب» باليونسكو

الحياة السياسية

"شوكان".. محبوس في مصر مُكرم عالميًا
شوكان

عبدالله أبوضيف

أخبار متعلقة
#

"وحوي ياوحوي" من آلاف السنين..تعرف عليها؟

#

لا يستطيع أحد أن يضلل المصريين

#

تعليق ناري من "عيد" على فوز شوكان بجائزة اليونسكو"

#

البرعي: الحكومة تعتبر 2018 عام المؤامرة الدولية

مصر

حبس

خارجية

يونسكو

شوكان

قال الناشط الحقوقي عمرو عبدالسلام، إنه في الوقت الذي حصل فيه المصور الصحفي، محمود أبو زيد، الشهير بـ "شوكان" على جائزة حرية الصحافة، من منظمة الثقافة والآداب العالمية "اليونسكو"،  خسرت مصر في معركة رئاسة المنظمة الدولية التي جرت في العام الماضي.

واعتبر أن فوز شوكان وخسارة السفيرة مشيرة خطاب، في السباق لرئاسة المنظمة الثقافية الأبرز في العالم، على الرغم من المساند العربية الكبيرة، "هو دلالة واضحة على وجود الخلل في الإدارة لدي الدولة المصرية، وعدم قدرتها على الفصل بين الحرية والأمن، وهو ما أدى لهذا المأزق".

وأضاف عبدالسلام لـ"المصريون": "حصول شوكان على هذه الجائزة من المفترض أن يمثل مصدر فخر للدولة المصرية، ويتم الإفراج الفوري عنه، ومن ثم استمرار حبسه على الرغم من عدم صدور حكم قضائي نهائي وبات ضده، يمثل تأييدًا للانتقادات والاتهامات الموجهة لها فيما يتعلق بالحريات وحقوق الإنسان، ولا يمكن لوزارة الخارجية أن تتهم شوكان بأنه إرهابي، وهي ليست منوطة من الأساس بالرد على "اليونسكو"، لأن هذا دور وزارة الثقافة أو وزارة الداخلية".

وقررت "اليونسكو"، منح شوكان، جائزة حرية الصحافة، في الوقت الذي يحاكم فيه في العديد من التهم داخل مصر، ورفضت وزارة الخارجية المصرية تكريمه من خلال اليونسكو، مصدرة بيان شديد اللهجة يتهمه بأنه إرهابي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الرقابة الإدارية تحرق شماعة الفساد

جمال سلطان

رد الفعل على حذف آيات من القرآن.. مقاربة للفهم!

محمود سلطان

المسافة من الاستبداد إلى الحريات

فراج إسماعيل

هل يتجهز الشرق الأوسط لحرب كبيرة؟

د. هشام الحمامي

ماذا يقصدون بالإسلام السياسي؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

النتيجة على "مفيش".. وطلع "فنكوش"!!

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» شيخ الأزهر يصل إندونيسيا في مستهل جولته الآسيوية
» هذا ما يمنع قبول الدعاء في ليلة النصف من شعبان
» «الخشت»: 30 مكتبًا عالميًا للإشراف على تطوير «قصر العينى»
» الإعدام شنقًا لعاطل وزوجته لقتلهما "حلاق"
» تأجيل محاكمة 67 إخوانيًا متهمين بحرق كنيسة مار جرجس
» حملة لمقاطعة شركة مصرية بسبب محمد صلاح
» الإعدام لربة منزل ونجلها بتهمة ذبح مزارع
» شاهد.. مبتهل يتغنى باسم «محمد صلاح»
» عاطل يقتل شقيقه ويصيب آخر بسبب المخدرات
» النيابة تفتح التحقيق في واقعة حريق المتحف المصري
» دعوات لإلغاء سورة الإخلاص

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • فجر

    03:46 ص

  • فجر

    03:47

  • شروق

    05:17

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت