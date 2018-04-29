أول رد مصري على إرسال قوات لسوريا

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سوريا

مصر

فرنسا

الجيش المصري

سامح شكري

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الأنباء المتداولة عن طلب فرنسا من مصر إرسال قوات لسوريا لا صحة لها، مؤكدًا أن العلاقات بينمصر وفرنسا قوية للغاية وذات علاقة استراتيجية تؤدي إلى تحقيق مصالح الجانبين والقدرة على مواجهة التحديات.

وأوضح "شكري"، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، أنه بحث مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، القضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا وليبيا ومقاومة الإرهاب، مشيرًا إلى أن هناك تطابقًا واسعًا بين الجانبين، لمواجهة التحديات وإنهاء الصراعات في المنطقة من خلال السبل السلمية والتفاوض.

من جانبه أكد وزير خارجية فرنسا، أن مصر بلد صديق وأن التأثير الدبلوماسي المصري نحو الهدوء والاستقرار هو أمر ضروري ولابد منه، وأنه بحث القضايا في المنطقة ولاسيما الأوضاع في سوريا والرد على الهجمات الكميائية في سوريا.

وأضاف، أن فرنسا وجهت هذه الضربة لأهداف محددة وهي ضربة دقيقة ومتناسقة، وكانت لضرب الأجهزة الكيماوية للنظام السوري ولم يكن مفاجئًا والرئيس ماكرون أعلن عن ذلك منذ وصوله للرئاسة ولا يمكمنا أن نقبل أن يتم إزاحة هذا المبدأ الهام.

وأوضح "لودريان" أن الضربة في سوريا لم تكن لإعلان الحرب على أي طرف ولكن كانت إعلان الحرب على انتشار الأسلحة الكيماوية، مشيرًا إلى أن فرنسا لن ترسل قوات إلى سوريا.


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