  • الأحد 29 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر08:46 م
بحث متقدم
محمد أكسجين

تجديد حبس«أكسجين» و«الروبي» 15 يومًا

الرئيس عبدالفتاح السيسي يلقي كلمة في عيد العمال

لماذا اختفى هتاف «المنحة يا ريس»؟

وزير الخارجية سامح شكري

أول رد مصري على إرسال قوات لسوريا

أحمد أبوالغيط أمين عام الجامعة العربية

علاء مبارك يسخر من «أبوالغيط»

سيف زاهر

أول رد لاتحاد الكرة على محمد صلاح

سد النهضة

«شكرى»: المفاوضات توقفت وإثيوبيا مستمرة في بناء السد

غرق التجمع الخامس بمياة الأمطار

تجريم الحديث عن الطقس يفجر موجة سخرية

محمد صلاح

محمد صلاح: تعرضت لإهانة كبيرة جدًا

«ساويرس» و«حازم عبدالعظيم»

معركة كلامية بين «ساويرس» و«حازم عبدالعظيم»

إبراهيم عيسى

بالفيديو.. إبراهيم عيسى يفتح النار على محمد حسان

بالدلنجات

الإعدام شنقًا لعاطل وزوجته لقتلهما "حلاق"

قضايا وحوادث

وقفة امام السفارة المصرية في واشنطن للمطالبة بوقف تنفيذ احكام الاعدام
وقفة امام السفارة المصرية في واشنطن للمطالبة بوقف تنفيذ احكام الاعدام

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

بالصور.. زوجة السفير الأمريكى بالجزائر ترتدى الحجاب

#

تجديد حبس مهندس وزوجته لنشر الإباحية بين الأطفال بشبرا

#

انفصل والداه فانتحر.. مأساة طفل في الإسكندرية

#

الإعدام شنقًا لعاطل قتل صيادًا وخطيبته لرفض ممارسة الجنس

السرقة

ربة منزل

عاطل

جنايات دمنهور

قتل حلاق

قضت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار جمال طوسون رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شريف فارس، ومحمد المر، اليوم، بالحكم بالإعدام شنقا علي عاطل وربة منزل، والمؤبد لآخرين لقيامهم بقتل "حلاق" لغرض سرقة دراجته البخارية، بدائرة مركز الدلنجات بالبحيرة .

بداية الواقعة كانت عندما تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد محمد زايد مأمور قسم شرطة الدلنجات ببلاغ من الأهالي بالعثور على جثة "ح.ج.م" بطريق فرعى بناحية عزبة إسحاق بدائرة مركز الدلنجات مصاب بثلاثة جروح طعنية بالظهر في ظروف غامضة.

أمر مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث برئاسة العقيد ايهاب المسارع رئيس فرع البحث الجنائى والرائد إسلام قطب رئيس المباحث بالدلنجات والعميد عبد الغفار الديب رئيس المباحث الجنائية والنقيب محمد الديب معاون مباحث الدلنجات وباشراف اللواء محمد أنور هندي مدير أدارة البحث الجنائي، لكشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه.

وكشفت جهود فريق البحث، أن مرتكبي الواقعة كل من "ف.ع.ف" 20 عامًا - عاطل، وزوجته "س.ج.م" 27 عامًا - ربة منزل، مقيمان بعزبة حمودة بمركز الدلنجات، "ا.خ.ز" 19 عامًا - ربة منزل ومقيمة بعزبة أبو سيف التابعة لمركز الدلنجات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الرقابة الإدارية تحرق شماعة الفساد

جمال سلطان

رد الفعل على حذف آيات من القرآن.. مقاربة للفهم!

محمود سلطان

المسافة من الاستبداد إلى الحريات

فراج إسماعيل

هل يتجهز الشرق الأوسط لحرب كبيرة؟

د. هشام الحمامي

ماذا يقصدون بالإسلام السياسي؟

أ. د. حلمي محمد القاعود

النتيجة على "مفيش".. وطلع "فنكوش"!!

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» شيخ الأزهر يصل إندونيسيا في مستهل جولته الآسيوية
» هذا ما يمنع قبول الدعاء في ليلة النصف من شعبان
» «الخشت»: 30 مكتبًا عالميًا للإشراف على تطوير «قصر العينى»
» الإعدام شنقًا لعاطل وزوجته لقتلهما "حلاق"
» تأجيل محاكمة 67 إخوانيًا متهمين بحرق كنيسة مار جرجس
» حملة لمقاطعة شركة مصرية بسبب محمد صلاح
» الإعدام لربة منزل ونجلها بتهمة ذبح مزارع
» شاهد.. مبتهل يتغنى باسم «محمد صلاح»
» عاطل يقتل شقيقه ويصيب آخر بسبب المخدرات
» النيابة تفتح التحقيق في واقعة حريق المتحف المصري
» دعوات لإلغاء سورة الإخلاص

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • فجر

    03:46 ص

  • فجر

    03:47

  • شروق

    05:17

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت