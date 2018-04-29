» «الخشت»: 30 مكتبًا عالميًا للإشراف على تطوير «قصر العينى»

29 أبريل 2018 - 07:52 م

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن 30 مكتبًا من المكاتب الهندسية العالمية تقدمت بالفعل لمسابقة تصميم والإشراف على مشروع تطوير مستشفيات قصر العيني بعد الإعلان الذي أعلنته الجامعة.





وأضاف الخشت، خلال احتفالية وضع حجر الأساس لفرع جامعة القاهرة الدولية اليوم الأحد، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن تطوير قصر العيني سيتكلف 5 مليارات جنيه، نصفها بقرض سعودي والنصف الآخر من الحكومة المصرية، قائلا: "فيما يتعلق ببقية المشروعات فإن الجامعة شرفت على الانتهاء من تطوير المبنى الجنوبي لمعهد الأورام بتكلفة 300 مليون جنيه.





وتابع رئيس جامعة القاهرة، أن الفرع الجديد للجامعة يسعى إلى خلق شراكات دولية فى ريادة الأعمال وإنشاء حاضنات علمية لريادة الأعمال والتعاون مع المؤسسات البحثية والاهتمام بالبحوث البينية ومتعددة التخصصات لأن التخصصات الدقيقة بمثابة جزر منعزلة عن بعضها لأن الواقع متعدد لا يوجد تخصص واحد قادر على التعامل معه، مشيرا إلى أن الجامعة ستحترم اختيار الطالب وستعتمد على مبدأ تكافؤ الفرص، قائلا: "نضع اليوم أول حجر بفرع جامعة القاهرة الدولية "الحلم" الذي يقوم على جامعة الجيل الثالث لتقديم قيمة مضافة للاقتصاد القومي.

