بالفيديو.. حريق هائل في مركز تجاري شهير بالسعودية

29 أبريل 2018 - 08:00 م

اندلع حريق هائل، مساء اليوم الأحد، بمركز تجاري "حمادة" في حي الأندلس غرب محافظة جدة بالسعودية.

ونقل موقع "سبق" السعودي، عن مصادر حكومية قولها: إن النيران التهمت المركز بالكامل الذي تصل مساحته لـ9000 متر، فيما ارتفعت ألسنة الدخان.

وأوضح الموقع، أن 19 فرقة إطفاء وإنقاذ، تشارك في التعامل مع الحريق، وأنه تم استدعاء صهاريج المياه للمساهمة في عمليات الإطفاء، فيما تعمل الفرق حاليا على محاولة احتواء الحريق وعدم انتقاله إلى المساكن المجاورة التي تم إخلاؤها بالفعل تحسبًا لانتقال النيران.