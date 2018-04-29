بالفيديو.. حريق هائل في مركز تجاري شهير بالسعودية

خالد الشرقاوي
اندلع حريق هائل، مساء اليوم الأحد، بمركز تجاري "حمادة" في حي الأندلس غرب محافظة جدة بالسعودية.
ونقل موقع "سبق" السعودي، عن مصادر حكومية قولها: إن النيران التهمت المركز بالكامل الذي تصل مساحته لـ9000 متر، فيما ارتفعت ألسنة الدخان.
وأوضح الموقع، أن 19 فرقة إطفاء وإنقاذ، تشارك في التعامل مع الحريق، وأنه تم استدعاء صهاريج المياه للمساهمة في عمليات الإطفاء، فيما تعمل الفرق حاليا على محاولة احتواء الحريق وعدم انتقاله إلى المساكن المجاورة التي تم إخلاؤها بالفعل تحسبًا لانتقال النيران.
حريق الان في مركز حمادة للتسويق.في جدة حي الحمراء pic.twitter.com/D33aar8lRy— Abu Wafa (@aburojinda2013) 29 أبريل 2018
احتراق سوق حماده بالمساعدية pic.twitter.com/yggmcan7vB— تويتر جدة (@jeddah_ar) 29 أبريل 2018
الـلـه يـسـتـر..#حريق_جده pic.twitter.com/Y66QndWJT1— ??α??? α??υ?αι?ι (@R____tw) 29 أبريل 2018
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