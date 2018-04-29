» تضامن خليجي مع محمد صلاح

29 أبريل 2018 - 09:19 م

تفاعل مئات النشطاء الخليجيين عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" مع أزمة محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي ونجم المنتخب الوطني، وأظهروا تعاطفهم معه، مؤكدين أنه لو كان مثل "صلاح" لديهم لسهلوا له كل الأجواء حتى يصل إلى أفضل لاعب في العالم.

من جانبه قال الشاعر الخليجي عبدالله رشيد:« لو عندنا لاعب زي محمد صلاح .. نضبط كل الاجواء له حتى يصل لهدفه افضل لاعب في العالم».

وتابع :« استغرب أن يكون الاتحاد المصري ضد صلاح او يعكر جو صلاح في وقت يحتاج فيه التركيز والدعم من مصر والمصريين ..!!!».

وتفاعل معه العديد من نشطاء الخليج معبرين عن تمنايتهم أن تنتهي أزمة "صلاح" مع اتحاد الكرة المصري قريبًا حتى لا تؤثر على مسيرته الكروية.

وكان صلاح أبدى استيائه الشديد من معاملة اتحاد الكرة له في أزمته المتعلقة بوضع صورته على إعلان لشركة الاتصالات" we " وهو ما يتنافى مع عقد "صلاح" مع شركة منافسة" فودافون" الأمر الذي يعرضه للمسائلة القانونية ودفع شرط جزائي يصل لـ100 مليون جنيه.