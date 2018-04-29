» شاهد.. كيف ساهم «صلاح» في تغيير نظرة العالم تجاه المسلمين؟

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يرى كثيرون أن محمد صلاح، نجم المنتخب المصري المحترف في نادي ليفربول الإنجليزي، تحول إلى ملهم وقدوة لأجيال الشباب، ليس فقط في مصر بل في العالم العربي بأسره، وذلك بفضل مجهوده وإصراره على وضع اسمه ضمن أفضل اللاعبين في العالم.

لا يزال صلاح، الحائز على جائزة أفضل لاعب إفريقي للعام الماضي، والذي انتقل إلى ليفربول هذا الموسم قادمًا من نادي روما الإيطالي مقابل 43.3 مليون جنيه إسترليني، يواصل تحقيق إنجازات جديدة تضاف إلى سجله الكروي، والتي كان آخرها حصاده على جائزة أفضل لاعب محترف في الدوري الإنجليزي.

وسلطت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الضوء  من خلال منتدي "نقطة حوار" الذي يقدمه الإعلامي محمود الشيخ، على مساهمة "صلاح" في تغيير نظرة البريطانيين إلى المجتمع العرب والمسلم، والذي تضمن محاوره حول: سبب الاهتمام الكبير في الدول العربية بصلاح، ومدى تمكن صلاح من رفع مستوى طموح الشباب العربي، وتمثيله للشباب حول العالم، وما هو متوقع لصلاح في المستقبل، ومدى إمكانية تتكرر ظاهرة صلاح في مجتمعات عربية أخرى".

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