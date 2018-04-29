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إسوة بأسوان .. مطالبات بترخيص "التوك توك" بالأقصر

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الأقصر

أسوان

التوك توك

أرمنت

طالب عدد من أهالي محافظة الأقصر، اليوم الأحد، محمد بدر محافظ الأقصر، بإصدار قرار بترخيص "التوك توك" بالمحافظة، وذلك إسوة بما بادر به اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان.

وقال أحمد عطا فرشوطي – أحد النشطاء المجتمعيين بمركز أرمنت جنوب غرب الأقصر- أن مطالبتهم بترخيص "التوك توك" لوضع نوع من الاستقرار المعيشي للشباب العامل عليه، مشيرًا إلى كون "التوك توك" أصبح مصدر رزق للعديد من الأسر بالمحافظة.

وأردف الفرشوطي أنه نظرًا للقرار الصادر من المحافظ محمد بدر بمنع سير التوك توك على الخطوط السريعة بالمحافظة، أدى لمصادرة العديد من تلك المركبات، مما يعرض أصحابها وذويهم للضياع حسب قوله، راجيًا من بدر سرعة استصدار قرار بترخيص تلك المركبات وإنهاء تلك الأزمة.

وكان اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، قد أصدر قرارًا الإثنين الماضي بترخيص "التوك توك" وتحديد خطوط سيرها خارج المدينة الرئيسية وشوارعها الرئيسية والفرعية.


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