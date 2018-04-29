» شرطة ميانمار تسجن شرطي بسبب "شهادة حق"

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أبلغ متحدث باسم الشرطة في ميانمار رويترز يوم الأحد بأن رجل الشرطة الذي شهد بأن الشرطة رتبت للإيقاع بصحفييْها صدر بحقه حكم بالسجن لم يجر الكشف عن مدته لانتهاكه قانون الانضباط الخاص بالشرطة. ولم يخض في التفاصيل.
وكان الكابتن مو يان ناينج أبلغ المحكمة في 20 أبريل نيسان بأن ضابطا كبيرا أمر الشرطة ”بالإيقاع“ بأحد الصحفيين اللذين ألقت القبض عليهما في ديسمبر كانون الأول. وقال إن الضباط تلقوا تعليمات بأن يلتقوا بالمراسل وان لون في مطعم في يانجون ويسلموه ”وثائق سرية“.
وخلال الجلسة، قال مو يان ناينج للمحكمة إنه قيد الاحتجاز منذ ليلة 12 ديسمبر كانون الأول، وهو موعد القبض على مراسلي رويترز، دون أن يتمكن من الالتقاء بأسرته. وقال إنه متهم بانتهاك قانون الانضباط الخاص بالشرطة.
وترجئ المحكمة في يانجون الجلسات منذ يناير كانون الثاني لتحدد ما إذا كان وا لون (32 عاما) وزميله في رويترز كياو سو أو (28 عاما) سيواجهان اتهامات بموجب قانون الأسرار الرسمية الذي يعود للحقبة الاستعمارية، والذي تصل عقوبته القصوى إلى السجن 14 عاما، حسبما أفادت وكالة "رويترز" للأنباء.
وكان المراسلان يعملان لدى اعتقالهما في موضوع يتناول مقتل عشرة رجال وصبية من الروهينجا المسلمين في قرية بولاية راخين في غرب ميانمار. وحدثت واقعة القتل خلال حملة عسكرية تقول وكالات الأمم المتحدة إنها دفعت زهاء 700 ألف شخص للفرار إلى بنجلادش.
وقال الجيش في ميانمار الشهر الجاري إن سبعة من جنود ميانمار صدرت بحقهم أحكام ”بالسجن عشر سنوات مع الأشغال الشاقة في منطقة نائية“ للمشاركة في المذبحة.

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