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3 قتلى بتحطم طائرة شحن عسكرية قرب حقل نفطي بليبيا

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تحطم طائرة (أرشيفية)

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بالفيديو.. اللحظات الأولي لسقوط الطائرة العسكرية

أعلنت إدارة المطار الرئيسي في ليبيا، أن 3 طيارين قتلوا في تحطم طائرة نقل ليبية، اليوم الأحد، على مدرج في حقل الشرارة النفطي جنوبي البلاد.
وقالت إدارة مطار "معيتيقة" الدولي في طرابلس، إنه "في حادث أليم اليوم، فقدنا طيارِين (قائد الطائرة ومساعديْه‎، والناجي الوحيد (ما زال) في العناية (المركزة)".
وأوضحت في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، أن الطائرة "من نوع سي 130 وسقطت بعد إقلاعها من حقل الشرارة".
وفي وقت لاحق، قالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، إن طائرة الشحن العسكرية سقطت على بعد كيلومترين من المطار؛ وإن الحادث أدى إلى استشهاد ثلاثة من طاقم الطائرة، وإصابة فرد آخر بحروق.
وقالت المؤسسة في بيان على موقعها الإلكتروني، إن مجلس إدارة المؤسسة، قام بإلغاء جميع التزاماته وتوجه فورًا إلى المقر الرئيسي لشركة "أكاكوس" (في طرابلس)، لعقد اجتماع متواصل مع إدارة الشركة، ومتابعة الحادث، حيث يجري التحقيق في ملابساته حاليًا.
وأوضحت أن الطائرة تابعة لسلاح الجو الليبي، ومستأجرة من قبل "أكاكوس" للعمليات النفطية المشغلة لحقل "الشرارة"، وأن الشركة اضطرت لاستئجارها لنقل التموين ومستلزمات الحقل الأخرى جراء الإغلاقات والأوضاع الأمنية على الطرق البرية المؤدية إلى الحقل.
وفي وقت سابق اليوم، قال مصدر أمني للأناضول يعمل في الحقل إن "طائرة نقل تتبع لسلاح الجو الليبي سقطت قرب مدرج جوي بحقل الشرارة النفطي، ما أدى لمقتل 5 أفراد من طاقمها ونجاة آخر".
بدوره نعى المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليًا ضحايا الحادث.
وقال في بيان على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "بقلوب يملؤها الحزن والأسى ينعي المجلس ضحايا تحطم طائرة الشحن العسكرية التي سقطت بالقرب من حقل الشرارة وخلفت ثلاثة من شهداء الواجب من طاقم الطائرة وإصابة رابع".

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