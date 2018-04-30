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"الوزراء" يكشف الاستعدادات لسقوط أمطار وسيول

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انقلاب سيارة المتحدث باسم مجلس الوزراء
انقلاب سيارة المتحدث باسم مجلس الوزراء

المصريون ـ متابعات

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كشف السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، عن الاستعدادات التي اتخذتها الدولة تحسبا لسقوط أمطار وسيول غدا، مشيرا إلى أن كان هناك اجتماع جمع رئيس هيئة الأرصاد الجوية بوزير الري ووزير التنمية المحلية، لوضع عدد من النقاط حول موجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد حتى الخميس 3 مايو، بجميع المحافظات.
وأضاف سلطان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن هناك تحذيرات بأن محافظات الصعيد والبحر الأحمر والسويس هي الأكثر تعرضا للطقس السيئ.
ولفت المتحدث باسم رئاسة الوزراء إلى أن كل المحافظات المصرية لديها الاستعدادات التي تقوم بها سنويا لمواجهة السيول، ولكن بسبب وجود طقس متغير فكانت توجيهات رئيس الوزراء بوجود 8 فرق للطوارئ في قطاعات الصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية والغاز، فضلًا عن التأكد على جاهزية عمل سيارات نزح المياه لمواجهة ما سيحدث.
وأكد أن هناك تأمينا للمحولات الكهربائية، ومراجعة بالنسبة للطرق السريعة وتأثرها بسقوط الأمطار، والتي سيكون فيها مراجعة.


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