"صلاح" يكشف تطورات جديدة بشأن أزمته الأخيرة

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الرياضة

محمد صلاح
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المصريون ـ متابعات

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علق نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، اللاعب الدولى محمد صلاح، على رسائل التضامن فى أزمته الأخيرة مع اتحاد الكرة، والتي جاءت من كل بلدان العالم.

وكتب "صلاح"، في تدوينة له على حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مساء الأحد، "أنا بشكر كل الناس على دعمكم الكبير النهاردة"

وأضاف نجم المنتخب الوطني "في الحقيقة رد الفعل كان غير طبيعي وأسعدني جدًا تفاعلكم.. احنا أخدنا وعد بحل الموضوع وإن شاء الله في طريقه للحل .. شكرًا لكم مرة تانية".

وكان المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة  أعلن عن إنهاء مشكلة اللاعب محمد صلاح مع اتحاد الكرة المصرى.

وأضاف "عبدالعزيز"، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "أؤكد أننا جميعا سنقف بجواره لتنفيذ كافة عقوده التى أبرمها فى إنجلترا، حتى لا يتعرض لأى مشكلات.. تحيا مصر".

وتصدر هاشتاج "أدعم محمد صلاح" موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، الترند العالمى، بمشاركة الالآف التغريدات منذ تدشينه فى الساعات الأولى، بعد غرد لاعب ليفربول على حسابه الشخصى.

«نحن ندعمك حتى النهاية، لست وحدك، أسفين يا فخرنا»، هى سلسلة من رسائل المغردين لدعم اللاعب الدولى محمد صلاح، المحترف فى صفوف نادى ليفربول الإنجليزى، معلنين تضامنهم معه عبر الهاشتاج المتداول عالميا.


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