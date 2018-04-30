» قوات سعودية بإزمير التركية للمشاركة بهذا الأمر

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قوات سعودية
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أعلنت المملكة العربية السعودية وصول وحدات من قواتها إلى مدينة إزمير غربي تركيا، يوم الجمعة الماضية، للمشاركة في تمرين "EFES 2018" المقرر انطلاقه في مايو/ آيار القادم.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فقد كان في استقبال القوات المشاركة في التمرين، العميد البحري الطيار الركن خالد بن حسين العساف الملحق العسكري في سفارة السعودية بأنقرة، وقائد التمرين من الجانب السعودي العقيد البحري عبدالله محمد الدريبي.
وأوضح العساف، أن تمرين (EFES 2018) يعـد أحـد أكبر التمارين العسكرية من حيث عدد القوات المشاركة وتنوع طبيعة وميادين التمرين .
وأشار إلى مشاركة عدد من الدول في التمرين، من ضمنها المملكة العربية السعودية ممثلة في القوات المسلحة بقواتها البرية والجوية والبحرية.
من جانبه قال الدريبي، إنّ التمرين يهدف إلى تبادل الخبرات العسكرية بين الدول المشاركة والتدرب على تخطيط وتنسيق العمليات المشتركة في بيئة عمليات مختلفة ورفع الكفاءة القتاليه وتعزيز التعاون العسكري.
وينطلق تمرين "EFES 2018" في 7 مايو/ أيار المقبل، ويستمر حتّى 11 الشهر نفسه.

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