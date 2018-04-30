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تدوينة نارية لـ"نور فرحات" بشأن أزمة محمد صلاح

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المصريون ـ متابعات

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علق الفقيه الدستوري، الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون بجامعة الزقازيق، على الأزمة الراهنة بين نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، مع اتحاد الكرة المصري بسبب حقوق الرعاية الإعلانية.

وقال "فرحات"، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "موقف الدولة وشركاتها وأجهزتها من محمد صلاح لا تستدعي إلا تعليقا واحدا: إخص".

وكان "صلاح" قد نشر تغريدة على صفحته الشخصية في وقت سابق اليوم وجه خلالها اتهامات إلى جهة لم يحددها قال إنها سببت له "إهانة كبيرة جدًا".

وقال صلاح في تغريدته "بكل أسف طريقة التعامل فيها إهانة كبيرة جدًا، كنت أتمنى التعامل يكون أرقى من كدا (ذلك)".

وتأتي التغريدة بالتزامن مع أزمته في الفترة الأخيرة مع اتحاد كرة القدم المصري حول استغلال صورته في إعلانات ترويجية دون الحصول على موافقته، ورفض الأخير عقد جلسة مع اللاعب لإيجاد حل لتلك المشكلة.

ونجح صلاح (25 عامًا) في جذب الأنظار إليه خلال الموسم الحالي مع ليفربول؛ حيث شارك معه في 48 مباراة بمختلف البطولات، مسجلًا 43 هدفًا وصنع 15 آخرين.

كما فاز النجم المصري بجائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي لكرة القدم ليصبح ثاني عربي وإفريقي يتوّج بالجائزة خلفًا للجزائري رياض محرز


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