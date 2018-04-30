محمد صلاح عن أزمته: أنا بس صعبان عليا حاجة واحدة

30 أبريل 2018 - 05:19 ص

أبدى النجم المصري محمد صلاح سعادته بالإعلان عن قرب انتهاء أزمته مع اتحاد الكرة المصري ، موجهًا الشكر لجميع الجماهير المصرية لدعمه .



وسخر "صلاح" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" من عدم استغلال هاشتاج "ادعم محمد صلاح" في الترويج له عالميا ، قائلًا: "أنا بس صعبان علّيا الهاشتاج" ، وذلك في إشارة إلى تحول الهاشتاج إلى "تريند عالمي" في فترة ضئيلة .



وكان "صلاح" توجه بالشكر إلى الجماهير المصرية التي دعمته في أزمته قائلًا: "أنا بشكر كل الناس على دعمكم الكبير النهاردة .. في الحقيقة رد الفعل كان غير طبيعي وأسعدني جدًا تفاعلكم.. احنا أخدنا وعد بحل الموضوع وإن شاء الله في طريقه للحل .. شكرًا لكم مرة تانية".

