» مقتل العشرات من القوات الإيرانية بسوريا

30 أبريل 2018 - 06:41 ص

نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر في المعارضة السورية أن القصف الذي استهدف عدة مناطق في محافظة حماة أدى إلى مقتل العشرات من قوات النظام السوري فضلا عن القوات الإيرانية بسوريا.



وقال مصدر في المعارضة السورية إنه "تم رصد عبر أجهزة اللاسلكي اتصالات تابعة للقوات الحكومية تفيد بمقتل أكثر من 30 عنصراً وإصابة أكثر من 50 آخرين من القوات الحكومية السورية والمقاتلين الايرانيين في القصف الذي طال مركز نهر البارد في ريف حماة العربي واللواء 47 التابع للجيش السوري غرب حماة".



ولم يتسن على الفور التأكد من صحة المعلومات من مصادر مستقلة.



وكان مصدر عسكري سوري قد أقر في وقت سابق من مساء أمس الأحد بتعرض مواقع عسكرية سورية لقصف صاروخي .



وقال مصدر عسكري سوري إن "عدوان جديد تتعرض له بعض المواقع العسكرية في ريف حماة وحلب بصواريخ معادية في حوالي الساعة 1030 بالتوقيت المحلي من مساء أمس الاحد".



وكانت مصادر إعلامية مقربة من القوات الحكومية السورية قالت إن "طائرات حربية يعتقد أنها إسرائيلية استهدفت مساء أمس الأحد مركز نهر البارد 60 كيلومترا شمال غرب محافظة حماة وهو مقر للقوات الإيرانية".



وأكدت المصادر أن "عدة انفجارات وقعت في اللواء 47 التابع للجيش السوري إضافة إلى استهداف موقع أخر في منطقة تقسيس قرب مدينة سلحب غرب محافظة حماة".



وكانت مواقع عسكرية وحكومية سورية تعرضت لقصف من القوات الامريكية في السابع من الشهر الجاري في محافظتي دمشق وريفها ومحافظة حمص.



وكان مطار التيفور السوري قد تعرض في وقت سابق الشهر الجاري أيضا لقصف من ما يعتقد أنها طائرات إسرائيلية ما اسفر عن مقتل سبعة إيرانيين.



من جانبها، هددت ايران بالرد على الهجوم.

