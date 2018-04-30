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أسطورة ليفربول عن صلاح: ألم يكتفي هذا الفتى بتحطيم أرقامي؟

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صلاح و فاولر
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روبي فاولر

نشر موقع "في الجول" حوارًا هامًا مع روبي فاولر - أسطورة فريق ليفربول الإنجليزي - للحديث عن رأيه في النجم المصري محمد صلاح .

"حقيقة أنا لا أستوعب ما يقوم به.. لا أفهم ماذا يريد أكثر".. بابتسامة بدأ اسطورة ليفربول روبي فاولر حديثه معنا ..

FilGoal.com التقى فاولر في ليفربول قبل مباراة الريدز أمام ستوك سيتي السبت الماضي، المهاجم الذي سجل 189 هدف في 369 مباراة بقميص ليفربول وحقق معه 6 ألقاب مختلفة تعتبره جماهير الفريق أحد أفضل اللاعبين عبر تاريخ النادي الممتد لأكثر من 126 عاما، كما أنه سادس أفضل هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

فيما يلي تفاصيل الحوار ..

- بداية، ما رأيك فيما يقدمه محمد صلاح مع ليفربول حتى الآن؟

حقيقة أنا لا أستوعب ما يقوم به صلاح. أحيانا أتساءل ما الذي يريده هذا الفتى أكثر من ذلك، ألم يكتفي بتحطيم أرقامي؟

أنا أمزح بالتأكيد.. ما يقدمه صلاح شيء رائع للغاية. للأمانة لم أتوقع ذلك حينما انضم إلينا قادما من روما ، لكنني سعيد جدا بما يقدمه.

- ألم تشعر بالغضب حين حطم رقمك في التسجيل لمباريات متتالية ، او حينما تجاوزك ليصبح أسرع لاعب يسجل 20 هدفا في الموسم مع ليفربول ؟

دعني أكون صريحا، ربما كنت أود الاحتفاظ بارقام قياسية لفترة اطول نعم.. لكنني مشجع لليفربول قبل ان أكون لاعب سابق بالفريق. الارقام وضعت ليتم تحطيمها، وطالما كان ذلك في صالح الفريق ، لم لا.. صلاح قادر على تحطيم المزيد من الأرقام وسأكون سعيدا بذلك بكل تأكيد.

- البعض يقارن بين صلاح ولويس سواريز خاصة بعدما سجل صلاح هدفه رقم 31 في الدوري ليعادل رقم الاورجواياني.. ما رأيك بوصفك أحد أفضل مهاجمي ليفربول على الاطلاق؟

أعتقد ان صلاح ربما يكون أفضل.. هو حقق ذلك في أول موسم له، وبالتأكيد سيتجاوز هذا الرقم أيضا. صلاح دخل قلوب جماهير ليفربول بصورة أسرع، كما أن الظروف التي أحاطت بطلب سواريز الرحيل جعلت هناك بعض الغصة منه لدى جماهير الفريق. صلاح حقق ماهو أفضل وأتمنى له المزيد.

- هل ترى أنه سيغادر ليفربول في نهاية الموسم وسط ما يتردد عن اهتمام ريال مدريد وغيره من الأندية ؟

لا أعتقد ذلك ولا أتمناه أيضا. صلاح يملك مستقبلا هنا وهو قادر على ان يحقق الكثير لهذا النادي.

- كيف ترى موسم ليفربول حتى الآن؟

موسم ناجح بدرجة جيد جدا ، وأتمنى أن يصل لدرجة الامتياز بحلول نهايته، وانت تفهم ماذا أعني.

- دوري الأبطال ؟

بالتأكيد.. اللقب السادس يبدو قريبا ، ونحن نستحق ذلك. هذا الفريق قدم عملا استثنائيا ويستحق التتويج باللقب، وأنا واثق أننا سنحقق هذا الحلم.

- كيف ترى نتيجة مباراة الذهاب أمام روما خاصة مع قلق الجماهير من عودة روما مثلما حدث أمام برشلونة؟

لو سألت أي مشجع قبل المباراة هل ترغب في أن يفوز ليفربول 5-2 لقال لك إن هذا افضل مما يتمنى. ربما ظروف المباراة وتقدمنا 5-0 هي ما تسبب هذا القلق، وهو شيء طبيعي، لكنني اعتقد أننا سنتاهل، وربما نكرر الفوز في روما أيضا.

- في حالة حدوث ذلك، هل تتمنى أن يلعب ليفربول أمام ريال مدريد أم بايرن ميونيخ؟

الفريقان لهما تاريخ كبير ، وهذا هو نهائي دوري الابطال. لا أعتقد ان هناك فارق بين اللعب أمام أي منهما.

- ما هي أفضل لحظة في مشوار روبي فاولر ؟

حينما عدت إلى ليفربول مرة أخرى في 2006، لم أكن أتخيل وأنا أرحل عن الفريق في عام 2001 إنني سأعود له مرة أخرى.

أنا ولدت في ليفربول ولعبت لهذا النادي وعمري 10 سنوات. لم تكن علاقتي به يوما علاقة لاعب محترف بناديه. أنا جزء من هذه الأسرة.


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