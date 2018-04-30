» العثور على تمثال يشبه "أبو الهول" على سطح المريخ

30 أبريل 2018 - 07:33 ص

التقطت عربة "كيوريوسيتي"" التابعة لوكالة ناسا صورًا جديدة قد تشير إلى وجود آثار للحياة على سطح المريخ ، حيث صورت رأس تمثال يبدو فرعونيا ويشه نوعا ما تمثال أبو الهول .





يذكر محلل الصورة ومكتشف "الرأس الفرعوني" فيها، وهو الإعلامي البريطاني Joe White الممتهن "اصطياد" ما يلفت النظر في ما تلتقطه المركبات والعربات في الفضاء، أن ما نجده في الفيديو "دليل دامغ على حياة عاقلة عرفها المريخ في ماضيه البعيد" طبقا لما نقل عنه موقع Science Alert العلمي، شارحا أن العربة عثرت على "التمثال الرأسي" حين كانت تتجول داخل فوهة هبطت فيها، هي Gale البالغ قطرها أكثر من 155 كيلومترا، فقامت بتصويرها، وأن حجم الصخرة صغير، بالكاد سنتيميترات قليلة.



كائن "شيطاني" وصخرة شبيهة بأوباما

وفي الفيديو الذي بثه عبر قناة "يوتيوبية" سمّاها ArtAlienTV وينشط منها في "الإعلام الفضائي" كما يسميه، ظهرت أيضا أشكال "حياتية" عثر عليها في صور سابقة التقطتها مركبات جوالة في المريخ، ، وتدعم فرضيته عن "حضارة" ربما عرفها الكوكب قبل ملايين السنين، كرأس لكائن "شيطاني" الطراز، نراه بعد الدقيقة السادسة من الفيديو الذي نجد فيه أيضا صخرة تبدو وكأنها جزمة نسائية تحجرت مع الزمن، فيما لو كانت حقيقية فعلا، لا صدفة كما يعتقد الكثيرون.

والمريخ كوكب غني بصخور متنوعة الأشكال الشبيهة بما على الأرض من حيوانات ومصنوعات، ففي صور التقطتها المركبات ظهرت في إحدى المرات صخرة شبيهة بملعقة، وأخرى شبيهة بجرذ كامل الملامح والأوصاف، حتى أن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، له على الأديم المريخي صخرة تشبهه تماما.

أما من يكتب "أشكال غريبة على المريخ" في خانة البحث "الغوغلية" عن الصور، فسيلبيه Google بما يثير الدهشة من صخور في الكوكب الأحمر، جعلتها الصدفة تبدو شبيهة بما على الأرض، والصدفة وحدها، وهو ما أجمع عليه علماء "ناسا" وغيرها.