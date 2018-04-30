  • الإثنين 30 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر08:23 ص
بحث متقدم
حافلة صفط اللبن

صور مرعبة من سقوط حافلة صفط اللبن على سطح منزل

صلاح و فاولر

أسطورة ليفربول عن صلاح: ألم يكتفي هذا الفتى بتحطيم أرقامي؟

أديب

أديب: لأحمد منصور: اللي أنت بتعمله دة حاجة غريبة جدًا

صلاح

محمد صلاح عن أزمته: أنا بس صعبان عليا حاجة واحدة

الدكتور محمد نور فرحات

تدوينة نارية لـ"نور فرحات" بشأن أزمة محمد صلاح

محمد صلاح

"صلاح" يكشف تطورات جديدة بشأن أزمته الأخيرة

أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على أزمة محمد صلاح

صلاح ووزير الرياضة

وزير الرياضة: سننفذ كل طلبات محمد صلاح‎

شباب الإخوان (أرشيفية)

«الإخوان» تقبل المصالحة دون شرط عودة «مرسي»

محمد صلاح

القصص الكاملة لأزمات «محمد صلاح» في مصر

العثور على تمثال يشبه "أبو الهول" على سطح المريخ

الصفحة الأخيرة

التمثال
التمثال

متابعات

أخبار متعلقة
#

هكذا ردت "مصر للطيران" على واقعة "الثعبان"

#

حقيقة العثور على ثعبان داخل طائرة «مصر للطيران»

#

العثور على "رضيعة" ملقاه على الأرض بالمستشفى

#

انتحار طالبة بسبب انفصال والديها

آثار الحياة على المريخ

التقطت عربة "كيوريوسيتي"" التابعة لوكالة ناسا صورًا جديدة قد تشير إلى وجود آثار للحياة على سطح المريخ ، حيث صورت رأس تمثال يبدو فرعونيا ويشه نوعا ما تمثال أبو الهول .

يذكر محلل الصورة ومكتشف "الرأس الفرعوني" فيها، وهو الإعلامي البريطاني  Joe White الممتهن "اصطياد" ما يلفت النظر في ما تلتقطه المركبات والعربات في الفضاء، أن ما نجده في الفيديو "دليل دامغ على حياة عاقلة عرفها المريخ في ماضيه البعيد" طبقا لما نقل عنه موقع Science Alert العلمي، شارحا أن العربة عثرت على "التمثال الرأسي" حين كانت تتجول داخل فوهة هبطت فيها، هي Gale البالغ قطرها أكثر من 155 كيلومترا، فقامت بتصويرها، وأن حجم الصخرة صغير، بالكاد سنتيميترات قليلة.
 

كائن "شيطاني" وصخرة شبيهة بأوباما

وفي الفيديو الذي بثه عبر قناة "يوتيوبية" سمّاها  ArtAlienTV  وينشط منها في "الإعلام الفضائي" كما يسميه، ظهرت أيضا أشكال "حياتية" عثر عليها في صور سابقة التقطتها مركبات جوالة في المريخ، ، وتدعم فرضيته عن "حضارة" ربما عرفها الكوكب قبل ملايين السنين، كرأس لكائن "شيطاني" الطراز، نراه بعد الدقيقة السادسة من الفيديو الذي نجد فيه أيضا صخرة تبدو وكأنها جزمة نسائية تحجرت مع الزمن، فيما لو كانت حقيقية فعلا، لا صدفة كما يعتقد الكثيرون.

صخرة لما يبدو أنه عظمة فخذ حيوانية متحجرة، وثانية للشبيهة بأوباما

والمريخ كوكب غني بصخور متنوعة الأشكال الشبيهة بما على الأرض من حيوانات ومصنوعات، ففي صور التقطتها المركبات ظهرت في إحدى المرات صخرة شبيهة بملعقة، وأخرى شبيهة بجرذ كامل الملامح والأوصاف، حتى أن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، له على الأديم المريخي صخرة تشبهه تماما.

أما من يكتب "أشكال غريبة على المريخ" في خانة البحث "الغوغلية" عن الصور، فسيلبيه Google بما يثير الدهشة من صخور في الكوكب الأحمر، جعلتها الصدفة تبدو شبيهة بما على الأرض، والصدفة وحدها، وهو ما أجمع عليه علماء "ناسا" وغيرها.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الرقابة الإدارية تحرق شماعة الفساد

جمال سلطان

رد الفعل على حذف آيات من القرآن.. مقاربة للفهم!

محمود سلطان

المسافة من الاستبداد إلى الحريات

فراج إسماعيل

فضيحة.. في الحيّ الراقي

حسام فتحي

هل يتجهز الشرق الأوسط لحرب كبيرة؟

د. هشام الحمامي

ماذا يقصدون بالإسلام السياسي؟

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد .. مشجع تركي يبتكر أغرب طريقة لمشاهدة مباراة فريقه
» 7 أخطاء ترتكبها كل ربة منزل أثناء تنظيف مطبخها
» هكذا يمكن أن يتحول ذراعك إلى شاشة لعرض الفيديوهات
» حماس تتهم السلطة باستخدام جماعات متشددة لضرب الأمن بغزة
» العثور على تمثال يشبه "أبو الهول" على سطح المريخ
» مقتل العشرات من القوات الإيرانية بسوريا
» الفنانة شمس لـ"صلاح": مرحبا بك في كوكب العرب
» قوات سعودية بإزمير التركية للمشاركة بهذا الأمر
» لماذا اختفى هتاف «المنحة يا ريس»؟
» تفاصيل وأسباب حريق المتحف الكبير
» أول رد مصري على إرسال قوات لسوريا

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:46

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت