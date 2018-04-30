» تفاصيل صادمة عن اعتداء محامٍ على موظف

30 أبريل 2018 - 08:32 ص

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، مقطع فيديو يرصد لحظة اعتداء محام بالنقض على موظف بالنيابة العامة خلال أداء وظيفته.

ومن جانبه أكد أحمد شكري محامي المتهم بالاعتداء على موظف النيابة في مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساء" المذاع على فضائية "دريم "، أن موكله خرج عن شعوره بسبب الموظف.

وأوضح " شكري"، أن الواقعة شهدت اعتداء لفظيا في البداية تحولت إلى مشاجرة، لافتًا إلى أنه تم حبس موكله 4 أيام على ذمة التحقيقات وأحيلت القضية للمحكمة.

شاهد الفيديو..