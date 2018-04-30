سر خطير وراء رفض الأحياء ترخيص المحلات التجارية

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الإعلامي سيد علي
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حملة تموينية على المحلات التجارية بالغردقة

أبدى الإعلامي سيد علي، استياءه مما وصفه بتعند الأحياء ضد أصحاب المحلات التجارية ورفض عمل الترخيص لهم، قائلاً: "كل رئيس حي محترم رافض يرخص لأصحاب المحلات التجارية ياريت قولنا رافض ليه".

وأضاف علي خلال برنامجه "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم مخاطبا رؤساء الأحياء: "سعادتك مش عايزين ترخصوا لناس دي ليه، أنا هقولكم ليه، علشان سعادتكم لما مش هترخصلهم هتبقي سبوبة كبيرة أوي للذين يعملون في الحي وضميرهم مش حي".

وتابع: "حضراتكم عارفين أنكم لو رخصتم لأصحاب تلك المحلات التجارية، مفيش طبعًا مسؤول هيقدر يطلع حملة و يقول لصاحب محل انت مخالف، هات "المعلوم" .

واستكمل علي قائلا: "لكل رؤساء الأحياء مصر ملهاش غير كبير واحد هو الرئيس السيسي، وربنا يجعل كلامي خفيف عليكم".

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