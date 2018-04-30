لهذا السبب.. "صلاح" مهدد بالإيقاف 3 مباريات

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مباراة

محمد صلاح

اتحاد الكرة الانجليزي

مارتينز إيندي

يدرس اتحاد الكرة الإنجليزي توقيع عقوبة على اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي بسبب التعدي على اللاعب مارتينز إيندي مدافع ستوك سيتي في المباراة الماضية.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن صلاح مهدد بالإيقاف ثلاث مبارايات بسبب التعدي على مدافع ستوك سيتي بالمرفق، مارتينز إيندي مدافع ستوك سيتي في المباراة الماضية، لافتة الي أن الحكم لم يذكر الواقعة في تقريره.

وأكدت الصحيفة، أن الاتحاد الإنجليزي شاهد الواقعة وسيتم تحديد موقف اللاعب خلال الـ24 ساعة القادمة


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