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حبس ربة منزل لاتهامها بالاتجار في الخمور

قضايا وحوادث

ضبط 552 زجاجة خمور بالإسكندرية
ضبط 552 زجاجة خمور بالإسكندرية

علي إسماعيل

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القليوبية

النيابة العامه

حبس ربة منزل

الاتجار في الخمور

أمر رئيس نيابة طوخ بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامها بالاتجار في الخمور.

كانت معلومات سرية قد وردت للعقيد حسنى نصار مفتش مباحث شمال القليوبية تفيد بقيام ربة منزل بالاتجار في المواد الكحولية وترويجها على المحال.

تم عرض المعلومات على اللواء إيهاب خيرت مدير الأمن فتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى وبعد استصدار إذن من النيابة العامة المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز طوخ بمداهمة منزل المتهمة ألقى القبض عليها وتبين أنها تدعى "رع" 35 سنة ربة منزل وبالتفتيش تم العثور على 407 زجاجات خمور مختلفة الأنواع والأحجام.
تحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق.

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