تعرف على أسعار الذهب اليوم

30 أبريل 2018 - 10:49 ص

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تراجعت أسعار الذهب اليوم في الأسواق، حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 652 جنيها في السوق المحلية، بعد أن وصل إلى 663 جنيها في الأيام الماضية.

ونستعرض فيما يلي الأسعار:

عيار 18 مبلغ 559 جنيه

عيار 21 :652 جنيه

عيار 24 : 745 جنيه

الجنيه الذهب : 5216 جنيه

الأوقية : 1330 دولارا

أسعار الذهب في مصر شهدت اضطرابات كثيرة على مدار الشهر الماضي وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق فيها نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب بشكل كبير مع زيادة حدة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.