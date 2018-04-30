مؤشرات البورصة تبدأ جلسات اليوم بارتفاع جماعي

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مال وأعمال

البورصة
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ارتفاع مؤشرات البورصة في نهاية جلسات الأسبوع

التنقيب. عن. الاثار. يشرد 121 اسرة. في. قليوب

شهدت مؤشرات البورصة ارتفاعا جماعيا  في مستهل تعاملات اليوم الاثنين، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.10%، وصعد مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.05%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.03%.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.13%، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.16%، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.45%.

وقالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة تراجع بشكل طفيف ليغلق عند 18,304 نقطة وسط أحجام تداول أعلى من متوسطة.

وتوقع أن يواصل المؤشر الصعود قليلاً نحو 18,600 نقطة قبل أن يبدأ في حركة تصحيحه لأسفل وهذا السيناريو قد يبدأ في حالة تراجع أحجام التداول، ونصحت بالمتاجرة الحذرة و مراعاة مستويات حماية الأرباح عن كثب.


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