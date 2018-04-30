رسميا.. "عواد" ينضم للوحدة السعودي

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أعلن حاتم خيمي، رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة السعودي، عن ضم حارس مرمى الإسماعيلي ومنتخب مصر محمد عواد إلى صفوف الفريق على سبيل الإعارة بداية من الموسم المقبل.

وقال "خيمي" خلال تصريحاته، ببرنامج "كورة كل يوم"، والذي يقدمه الإعلامي كريم حسن شحاتة، عبر قناة مصر الأولي، إن نادي الوحدة يفاوض عددا كبيرا من اللاعبين المميزين من الدوري المصري.

ونفى "خيمي" خلال تصريحاته، عن وجود مفاوضات مع نادي الوحدة والثنائي طارق حامد لاعب نادي الزمالك وإبراهيم حسن لاعب الإسماعيلي من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


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