مفاجأة.. استقالة مدرب "صلاح"

30 أبريل 2018 - 11:17 ص

تقدم زيليكو بوفاتش المدرب المساعد لليفربول الإنجليزي المحترف بين صفوفه اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر، باستقالته من جهاز التدريب المعاون للألماني يورجن كلوب.

وكشفت جريدة "ميرور" البريطانية أن "بوفاتش" قدّم استقالته بالفعل لإدارة ليفربول، بعدما تقلصت أدواره الفنية داخل الفريق ولم يعد له دور في اختيار التشكيل، ولم يتم الكشف حتى الآن هل سيرحل "بوفاتش" فورا أم سيستمر حتى نهاية الموسم الجاري.

وجاءت استقالة "بوفاتش" ذو الـ56 عاما مفاجئة للجميع، خاصة أنها حدثت قبل 48 ساعة فقط من مواجهة ليفربول وروما في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويعمل "بوفاتش" مع يورجن كلوب منذ 17 عاما، وكان يطلق عليه اسم "المخ"، ويعتبر الذراع اليمنى والمساعد الأهم في فريق يورجن كلوب، وعمل معه أثناء تولي الأخير لتدريب فرق ماينز وبوروسيا دورتموند الألمانيين، وليفربول الإنجليزي.