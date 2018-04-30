بهى الدين مدافعًا عن صلاح: رمز لتفوق الموهبة

30 أبريل 2018 - 11:36 ص

دافع بهى الدين حسن، المحامى والحقوقي ورئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن اللاعب المصري محمد صلاح المحترف بين صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، وبشكل خاص بعد أزمته مع اتحاد الكرة المصرية على خلفية وضع صورته الشخصية على الطائرة الخاصة التى ستنقل المنتخب المصرى الى روسيا للمشاركة فى بطولة كأس العالم، مشيرًا إلى أنه احتل مكانة مميزة لدى شعوب العالم بسبب موهبته البسيطة المهنية والأخلاقية .

وقال بهى الدين خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "محمد صلاح هو رمز لتفوق موهبة الإنسان المصري البسيط مهنيا وجماليا وأخلاقيا في خلطة عبقرية غير مسبوقة كسبت قلوب وعقول المصريين".

وأضاف مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان قائلا: "محمد صلاح عملة نادرة الآن في المجتمع المصرى وسط مجال به الكثير من الأغبياء".

جدير بالذكر وكانت الأزمة قد بدأت عندما قام الاتحاد المصري بوضع صورة اللاعب الدولي المصري على الطائرة الخاصة بمنتخب مصر والتي ستنقل بعثة المنتخب إلى روسيا للمشاركة في بطولة كأس العالم القادمة ، تلك الصورة جاءت ضمن إعلان تابع لشركة اتصالات مصرية we ، وهو الأمر الذي يتعارض مع العقد الذي يربط صلاح مع شركة اتصالات أُخرى عالمية والتي طالبت بحجب صورة صلاح من على الطائرة.