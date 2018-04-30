  • الإثنين 30 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر12:29 م
بحث متقدم
صلاح والسيسي

أول قرار من "السيسي" بشأن أزمة "صلاح"

القذافي وبشار

فتوى إخوانية تكفر بشار والقذافي

صلاح

"الجبلاية" ترد على تهديدات "صلاح"

الإعلامي سيد علي

تعليق ناري لـ"سيد علي" على تهديدات تفجير كوبرى القناطر

كلوب وبوفاتش

مفاجأة.. استقالة مدرب "صلاح"

أحمد مدبولي

ضربة موجعة لجهاز الزمالك قبل لقاء الإنتاج

بنى سويف

اندلاع نيران في جرار قطار ببني سويف

محمد صلاح

لهذا السبب.. "صلاح" مهدد بالإيقاف 3 مباريات

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

أبو الغيط يرؤى أسرارًا خطيرة عن حرب أكتوبر

لا تراجع في الأسعار رغم انخفاض الدولار

أسعار الدولار في التعاملات الصباحية

طقس الغد أمطار ورياح والعظمى تسجل 37 درجة

آخر الأخبار

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة
ارشيفية

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

طقس الغد لطيف والعظمى تسجل 26 درجة

#

طقس الغد حار والعظمى تسجل 35 درجة

#

تحسن فى طقس الغد والعظمى تسجل 23 درجة

#

طقس الغد معتدل والعظمى تسجل 28 درجة

مجلس النواب

الدستور

لجنة التعليم

سليمان جودة

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كل أنحاء الجمهورية غدا 1 مايو.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء، وإن ظل حار على السواحل الشمالية الشرقية معتدل على السواحل الغربية نهارا لطيف ليلا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ، تكون رعدية أحيانا وغزيرة على سلاسل البحر الأحمر وسيناء ومناطق من جنوب البلاد قد تصل لحد السيول هناك .

والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد تمتد إلى القاهرة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء بالقاهرة العظمى 37  والصغرى 26 ، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 20 ، ومطروح العظمى 26 والصغرى 18 .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الرقابة الإدارية تحرق شماعة الفساد

جمال سلطان

رد الفعل على حذف آيات من القرآن.. مقاربة للفهم!

محمود سلطان

المسافة من الاستبداد إلى الحريات

فراج إسماعيل

فضيحة.. في الحيّ الراقي

حسام فتحي

هل يتجهز الشرق الأوسط لحرب كبيرة؟

د. هشام الحمامي

ماذا يقصدون بالإسلام السياسي؟

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» الفلبين تفضح أكثر من 200 مرشح متورطين في المخدرات
» كيف تحافظين علي صحة شعرك وجماله؟
» تعليق نارى من «هنيدى» على هاشتاج محمد صلاح
» لغز الفاكهة التي تسبب في إجلاء جامعة بأكملها
» تفاصيل صادمة عن اعتداء محامٍ على موظف
» تعليق "الوزراء" على حريق المتحف الكبير
» طقس اليوم شديد الحرارة والعظمى تسجل 38 درجة
» سر اختفاء الشجرة التي زرعها ماكرون وترامب
» منتجات كثيرة نأكلها يوميا دون أن ندري أنها مصنوعة من الديدان
» شاهد .. فريق "سيلتيك" يحيي علم فلسطين في مباراة له
» شاهد .. مشجع تركي يبتكر أغرب طريقة لمشاهدة مباراة فريقه

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:46

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت