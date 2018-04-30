طقس الغد أمطار ورياح والعظمى تسجل 37 درجة

30 أبريل 2018 - 11:41 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كل أنحاء الجمهورية غدا 1 مايو.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء، وإن ظل حار على السواحل الشمالية الشرقية معتدل على السواحل الغربية نهارا لطيف ليلا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ، تكون رعدية أحيانا وغزيرة على سلاسل البحر الأحمر وسيناء ومناطق من جنوب البلاد قد تصل لحد السيول هناك .

والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد تمتد إلى القاهرة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء بالقاهرة العظمى 37 والصغرى 26 ، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 20 ، ومطروح العظمى 26 والصغرى 18 .