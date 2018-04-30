» تعليق نارى من «هنيدى» على هاشتاج محمد صلاح

30 أبريل 2018 - 11:55 ص

دار سجال فى إطار كوميدى بين الفنان محمد هنيدى ولاعب المنتخب المصرى المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزى، وذلك تعليقًا على أزمة اللاعب المصرى الأخيرة مع الاتحاد المصرى لكرة القدم على خلفية استغلاله لصور صلاح كدعاية على طائرة المنتخب المصرى التى ستنقله إلى روسيا للمشاركة فى كأس العالم بشهر يونيو المقبل.

وقال صلاح ساخرًا ما يحدث لأزمته مع اتحاد الكرة من تفاقم خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "أنا بس صعبان علّيا الهاشتاج"، فى إشارة إلى الهاشتاج الذى تم تداوله النشطاء لدعم صلاح تحت إسم "ادعم محمد صلاح".

وفى المقابل رد عليه الفنان الكوميدى محمد هنيدى خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر " وقال: "سيب تويتر وركز في الماتش اللي جاي يا حبيبي وليك عندي هنعملك تويتر ليك لوحدك مش هاشتاج".

جدير بالذكر أن أزمة قد بدأت عندما قام الاتحاد المصري بوضع صورة اللاعب الدولي المصري على الطائرة الخاصة بمنتخب مصر والتي ستنقل بعثة المنتخب إلى روسيا للمشاركة في بطولة كأس العالم القادمة ، تلك الصورة جاءت ضمن إعلان تابع لشركة اتصالات مصرية we ، وهو الأمر الذي يتعارض مع العقد الذي يربط صلاح مع شركة اتصالات أُخرى عالمية والتي طالبت بحجب صورة صلاح من على الطائرة.