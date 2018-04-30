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مقتل وإصابة 16 صحفيا في تفجير بكابول

عرب وعالم

انفجار قوي على طريق مطار كابول
أرشيفية

وكالات

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تفجير

أفغانستان

كابول

صحفيين

ارتفعت حصيلة الهجوم الانتحاري الذي تعرضت له العاصمة الإفغانية كابول، إلي 25 قتيلا و4 جريحا حسب ما أعلن متحدث باسم شرطة كابول، اليوم الاثنين.  

وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم الدامي، ونشر "تنظيم داعش - ولاية خراسان"، بيانا على موقع إلكتروني تابع للتنظيم قال فيه إن اثنين من مسلحيه نفذا الهجوم المزدوج صباح اليوم واستهدفا مقر الاستخبارات الأفغانية في كابول.

وبحسب "الأناضول" أعلنت "اللجنة الأفغانية لسلامة الصحفيين" ارتفاع حصيلة الضحايا الصحفيين جراء تفجير #كابول إلى 8 قتلى و6 جرحى.

وأدانت اللجنة بشدة جميع الهجمات التي تستهدف الصحفيين.

وكانت وزارة الداخلية الأفغانية، أكدت في حصيلة أولية، مقتل 21 شخصاً بينهم صحافيون وإصابة 27 بجروح، في تفجير انتحاري مزدوج نفذ انتحاري الهجوم الأول بدراجة نارية صباح اليوم في كابول قرب مقر أجهزة الاستخبارات الأفغانية، فيما فجر انتحاري نفسه بحزام ناسف في التفجير الثاني الذي استهدف صحافيين هرعوا لتغطية التفجير الأول.

وقال المتحدث باسم الوزارة إن جميع الضحايا مدنيون.

ووقع الهجوم في منطقة "شاش دارك" وسط كابول، التي تضم مقر حلف الناتو وعدداً من السفارات الأجنبية.

هذا، وقال شهود من رويترز إنه سُمع دوي انفجار ثانٍ في العاصمة الأفغانية كابول اليوم الاثنين، وذلك بعد فترة وجيزة من وقوع انفجار نجم عن قنبلة كانت على متن دراجة نارية.

وأعلنت شرطة كابول أن عملية انتحارية ثانية وقعت، مستهدفةً صحافيين هرعوا إلى موقع الهجوم الأول قرب مقر أجهزة الاستخبارات الأفغانية.

من جانبها أكدت وكالة الأنباء الفرنسية على "تويتر" أن مصورها في كابول، شاه ماراي، قتل في أحد التفجيرين.

وذكر صديق الله توحيدي، وهو مسؤول في اللجنة الأفغانية لسلامة الصحافيين، أن صحافيا آخر قتل في الهجوم.

وقال إن مصورا في قناة "تولو نيوز" المحلية قتل أيضاً.

ووقع الانفجار بعد أسبوع من وقوع تفجير في مركز لتسجيل الناخبين في غرب المدينة أدى إلى مقتل 60 شخصاً.


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