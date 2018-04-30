تأييد حكم تغريم المتهم بـ"أحداث دار السلام" بـ 50 ألف جنيه

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قضايا وحوادث

محكمة
محكمة

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جنايات القاهرة

محاكمة متهم

أحداث دار السلام

أيدت الدائرة 15 محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء ألشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامى، الحُكم الغيابى الصادر على المتهم عمرو عيد بيومي فى قضية "أحداث دار السلام "، وقضت بتغريمه بمبلغ 50 ألف جنيه.

صدر الحكم بعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار، وأسامة عبد الظاهر، وأمانة سر أيمن القاضى و أحمد رضا.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم عدة تهم منها التجمهر و الاشتراك في تظاهر، للترويج لأهداف الجماعة وذلك لتكدير الأمن والسلم العام.


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