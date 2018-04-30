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26 مايو.. الحكم فى استئناف "دومة" على تغريمه فى إعادة محاكمته

قضايا وحوادث

احمد دومة
احمد دومة

شيماء السيد

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محكمة الجنح

احمد دومة

أحداث مجلس الوزراء

حجزت محكمة جنح مستأنف المعادى، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، استئناف أحمد دومة، على تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه، وذلك فى إعادة محاكمته بقضية اتهامه بإهانة والتطاول على هيئة محكمة جنايات الجيزة التى باشرت المحاكمة الجنائية الأولى له فى قضية أحداث مجلس ألوزراء لجلسة 26 مايو للنطق بالحكم .

كانت محكمة النقض قد ألغت الحكم الصادر بحبس الناشط أحمد دومة لمدة 3 سنوات مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه وأمرت بإعادة محاكمته من جديد عن واقعة إهانة المحكمة.


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