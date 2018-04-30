كارثة تهدد دمنهور بعد تسرب غاز الكلور السام

30 أبريل 2018 - 12:51 م

شهدت مدينة دمنهور بالبحيرة، كارثة بيئية بعد تسرب غاز الكلور السام من إحدى سيارات النقل التي تنقله في أسطوانات مما أدى إلى تعطل حركة المرور بطريق "دمنهور - دسوق" لساعتين وتمت السيطرة عليه باستخدام 5 سيارات إطفاء.

تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارًا يفيد بتسرب غاز سام من سيارة نقل على الطريق الزراعي بدائرة دمنهور بالبحيرة.

على الفور انتقل رجال الحماية المدنية، وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء، وتم نقل السيارات أعلى كوبري أبو حصيرة بعيدًا عن التكتلات السكنية بدمنهور، وتمت السيطرة على تسرب الغاز بواسطة المياه وسيارات الإطفاء ومنع كارثة.

وقال شهود عيان، إن الغاز المُسرب وصل تقريبًا 2 كيلو في محيط السيارة، ما أدى إلى وجود 8 حالات إغماءات بين الأهالي الذين تصادم مرورهم بالقرب من السيارة، لافتين أن الغاز سام من الدرجة الأولى.



