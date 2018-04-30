السيسي يتعاقد على رادار بـ100 مليون جنيه لمواجهة الأمطار

30 أبريل 2018 - 12:54 م

كشف الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، عن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعاقد على جهاز رادار بتكلفة 100 مليون جنيه بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ لرصد كميات المياه من خلال قياس كثافة مياه السحب على المحافظات.

وقال «الأرصاد»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، أمس الأحد، سيتم انتهاء الأعمال المدنية للجهاز خلال الشهر المقبل، وسيتم تشغيله في غضون 6 أشهر.

وتابع أن الهيئة تتنبأ بالحالة الجوية وفقًا لدراسات علمية ومعايير الطقس، ويتم إبلاغ المواطنين قبل 72 ساعة بالحالة الجوية المرتقبة، مضيفًا أنه يتم إبلاغ كافة الأجهزة المعنية والإعلام بالإضافة للمطارات والموانئ؛ لاتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وأوضح أن السواحل الشمالية شهدت اليوم بدء أمطار متوسطة، وستنتقل غدًا لأغلب محافظات الجمهورية، وتستمر لنهاية الأسبوع، متابعًا أن هناك احتمالية وقوع سيول ببعض المحافظات المحاطة بطبيعة جبلية مثل محافظة سوهاج وقنا وأسيوط والغردقة وشمال وجنوب سيناء.

وأكد أن هيئة الأرصاد الجوية هي المصدر الوحيد والمسؤول عن حالة الطقس، مطالبًا المواطنين بعدم الانصياع خلف الشائعات، بالإضافة لسن تشريعات للحد من الشائعات الخاصة بالطقس.