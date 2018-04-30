أمريكا ستدرج الإخوان إرهابية في هذا الموعد

30 أبريل 2018 - 12:57 م

أكد الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، أن الولايات المتحدة الأمريكية اقتربت من اتخاذ قرار بإدراج جماعة الإخوان على قوائم الكيانات الارهابية.

وأضاف في تصريحات صحفية أنه سيتم اتخاذ القرار قبل نهاية 2018، لافتًا إلى أن كل التقديرات تؤكد هذا الطرح.

وأوضح مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية أن إدراج دول عربية للجماعة بقوائم الإرهاب سيعجّل بخطوة واشنطن لوضع التنظيم يقوائمها للإرهاب، متابعًا: "الصحف وتصريحات المسؤولين فى أمريكا وضغوط عدد كبير من الدول العربية، كلها عوامل تؤكد أن الإخوان سُتدرج على قوائم الإرهاب فى واشنطن قريبا".

وعن تحركات الإخوان لمواجهة إدراج الجماعة على قوائم الإرهاب، يقول سعد الدين إبراهيم، المعروف بـ"عراب الأمريكان" وصاحب العلاقات القوية مع البيت الأبيض، والمقرب جدا من الأسرة الحاكمة لدول الداعمة للإخوان، إن "الإخوان لها لوبى داخل أمريكا، والجماعة تعمل مثل اليهود بالضبط".