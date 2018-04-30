معاكسة فتاة تنتهي بقتل سائق "توك توك"

30 أبريل 2018 - 01:30 م

لقي سائق توك توك مصرعه بطعنتين نافذتين من سلاح أبيض في مشاجرة مع آخرين تبادلوا خلالها الاعتداء على بعضهم بسبب خلافات سابقة في أكتوبر.

بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لضباط مباحث قسم أول أكتوبر من مستشفى الشيخ زايد العام بوصول عبد السلام م.ع 20 سنة، سائق توك توك، مصاب بطعنتين بالصدر وتوفي فور وصوله.

وبالانتقال والفحص وسؤال صديقه عامل بمحل هواتف محمول، قرر أنه كان بصحبة المتوفى وأثناء سيرهما التقيا طالبين نشبت بينهما وبين صديقه مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، فقام صديقه بالاعتداء على أحدهما بكعب طبنجة صوت على رأس أحدهما، فرد عليه بطعنتين بمطواة تسببت في قتله.

وعقب تقنين الإجراءات، ضُبِط المتهمان، وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة بسبب سابق تشاجرهم مع المجني عليه قبل أيام بسبب معاكسة فتاة، وتجدد الخلاف بمجرد رؤيتهم لبعضهم مرة أخرى، وأشارا لتخلصهما من المطواة بإلقائها في الطريق.

وتحرر المحضر اللازم وبعرضه على اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، أمر بإحالته للنيابة للتحقيق.