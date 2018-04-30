أول تعليق من صبحي على رحيله لـ"الوحدة السعودي"

30 أبريل 2018 - 02:44 م

أعلن اللاعب رمضان صبحي نجم منتخب مصر والنادي الأهلي المحترف بين صفوف ستوك سيتي الإنجليزي رفضه بشكل رسمي الانتقال إلى نادي الوحدة السعودي بعد أن تقدم النادي بعرض رسمي إلى مدير أعماله نادر شوقي.

وتمسك رمضان صبحي، بالاستمرار في أوروبا خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أنه حال الرجوع من أوروبا سيكون لناديه السابق الأهلي فقط، والذي اعتذر أيضًا عن العودة إليه لرغبته الاستمرار في خوض تجربة الاحتراف الأوروبي.

وخاض رمضان صبحي 40 مباراة مع ستوك سيتي بمسابقة الدوري الإنجليزي، سجل خلالها "هدفين" وصنع مثلهما، كما شارك في 45 لقاء بجميع البطولات، سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلها.







