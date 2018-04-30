بالفيديو.. شهود عيان يكشفون سر سقوط أتوبيس صفط اللبن

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شهود عيان

سقوط اتوبيس

صفط البن

محور صفط

روى شهود عيان تفاصيل سقوط أحد الأتوبيسات من أعلى محور صفط اللبن صباح أمس الأحد، بعد اصطدامه بالسور الحديدي، ما أسفر عن مصرع السائق في الحال.

وفي البداية يقول أحد المواطنين المقيمين بالمنطقة ويدعي أيمن إبراهيم، والذي شاهد الواقعة أثناء ذهابه إلى عمله: "الساعة كانت سابعة ونص الصبح وجدت حديد الكوبري يتساقط علي الأرض، وبعدها بثوانٍ شهدت الأتوبيس بيقع من علي الكوبري".

ويتابع "إبراهيم" لـ"المصريون": "الأتوبيس كان خاليًا من الركاب تمامًا، ووقع على إحدى البلكونات المتواجدة أمامه وبعد ذلك سقط علي محال حبوب مغلق، ما تسبب في خوف الكثير من الأهالي". 

وأكد إبراهيم أن هذا الحادث لم يكن الأول من نوعه قائلاً: "إحنا خلاص تعودنا على كده كل شهر نشاهد وقوع عربية من علي الكوبري"، متابعا: من حوالي شهرين عربية ملاكي وقعت وأسرة بأكملها توفيت ومفيش أي حد من المسئولين أتحرك ". 

وفي آخر الحديث ناشد أيمن إبراهيم المسئولين بسرعة التحرك وعمل صيانة للكوبري وحماية أرواح المواطنين من الحوادث المتكررة . 

ويؤكد أحمد عبده صاحب محل العلافة الذي سقط عليه "الأتوبيس": "أول لما سمعت الخبر اندهشت جدًا من اللي حصل مصدقتش أن ممكن يحصل حاجة زى كده"، متابعًا: "كل اللي حصل ده سببه الإهمال". 

 ويستكمل عبده لـ"المصريون": "أوقات كتير حديد الكوبري يقع فوق دماغ الناس وهي ماشية في الشارع، واتكلمنا كتير وطالبنا المسئولين ومحدش أتحرك"، مرددًا: "حرام الناس اللي بتموت من كتر الإهمال، مينفعش كدة". 

كانت غرفة إدارة المرور، تلقت بلاغًا من غرفة النجدة بوقوع حادث تصادم وسقوط أتوبيس من أعلى محور صفط اللبن، وعلى الفور انتقل رجال المرور، وتبين وجود حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأتوبيس، أدى إلى اصطدم الأتوبيس بالسور وسقوطه من أعلى المحور.

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:
شاهد أبرز المشاهد لحادث سقوط أتوبيس من أعلي محور صفط اللبن شاهد أبرز المشاهد لحادث سقوط أتوبيس من أعلي محور صفط اللبن شاهد أبرز المشاهد لحادث سقوط أتوبيس من أعلي محور صفط اللبن شاهد أبرز المشاهد لحادث سقوط أتوبيس من أعلي محور صفط اللبن شاهد أبرز المشاهد لحادث سقوط أتوبيس من أعلي محور صفط اللبن شاهد أبرز المشاهد لحادث سقوط أتوبيس من أعلي محور صفط اللبن شاهد أبرز المشاهد لحادث سقوط أتوبيس من أعلي محور صفط اللبن شاهد أبرز المشاهد لحادث سقوط أتوبيس من أعلي محور صفط اللبن شاهد أبرز المشاهد لحادث سقوط أتوبيس من أعلي محور صفط اللبن شاهد أبرز المشاهد لحادث سقوط أتوبيس من أعلي محور صفط اللبن شاهد أبرز المشاهد لحادث سقوط أتوبيس من أعلي محور صفط اللبن شاهد أبرز المشاهد لحادث سقوط أتوبيس من أعلي محور صفط اللبن شاهد أبرز المشاهد لحادث سقوط أتوبيس من أعلي محور صفط اللبن شاهد أبرز المشاهد لحادث سقوط أتوبيس من أعلي محور صفط اللبن شاهد أبرز المشاهد لحادث سقوط أتوبيس من أعلي محور صفط اللبن شاهد أبرز المشاهد لحادث سقوط أتوبيس من أعلي محور صفط اللبن شاهد أبرز المشاهد لحادث سقوط أتوبيس من أعلي محور صفط اللبن شاهد أبرز المشاهد لحادث سقوط أتوبيس من أعلي محور صفط اللبن


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