» ضبط مسئولين أثناء تلقيهما 600 ألف جنيه رشوة

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تلقي رشوة

ضبط مسئولين

مباحث الأموال العامه

مياة الشرب والصرف الصحي

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط موظف بالجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى وآخر، أثناء تلقيهما رشوة مالية من أحد الأشخاص نظير استبعاد قطعة أرض ملكه من إقامة محطة مياه شرب عليها .

تلقت العامة للمباحث الأموال العامة، بلاغًا من "حسن ا. ز" المقيم بمحافظة الجيزة بقيام "وليد ج. ا" باحث قانونى بالجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى ومقيم بمحافظة القاهرة و"أحمد ا" محاسب بالخارج، مقيم بمحافظة الجيزة بطلب الأول بالاشتراك مع الثانى مبلغ ستمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل استبعاد قطعة أرض ملك الشاكى بمدينة العياط محافظة الجيزة من الأراضى المقرر إقامة محطة مياه عليها.

ومن خلال تكثيف الجهود والتحرى لكشف ملابسات الواقعة، أسفــرت تحـريـــات إدارة مكـــافحــة جــــرائــم الـــرشــوة واستغــــلال النفـــــوذ عــن صحة بلاغ الشاكى وقيام الأول بالاشتراك مع الثانى بطلب المبلغ على سبيل الرشوة نظير ما جاء بأقوال الشاكى .

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية، تم تسجيل عدة محادثات هاتفية وتصوير لقاء بين الشاكى والمتحرى عنهما، وتأكد طلبهما للمبلغ على سبيل الرشوة، حيث تم ضبطهما وتم تسجيل وتصوير واقعة الضبط تسجيلاً صوتياً ومرئياً أثناء استلامهما مبلغ أربعين ألف جنيه كجزء من مبلغ الرشوة.. وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.


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