» بالفيديو.. "ميسي" يرقص عاريا

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ميسي

غرفة

خلع الملابس

عاريا

ظهر النجم العالمي ليونيل ميسي في مقطع فيديو يرقص عاريا داخل غرفة الملابس احتفالا بحصول فريقه برشلونة الإسباني على لقب الليجا.

ونشرت صحيفة "سبورت" الكتالونية مقطع الفيديو يظهر فيه ليونيل ميسي بدون قميصه ويرقص برفقة لاعبى برشلونة، ومنهم أندريس إنييستا قائد البلوجرانا وفيليب كوتينيو وعثمان ديمبلى داخل غرف ملابس ملعب "ريازور" بعد الفوز بلقب الدورى الإسبانى.

وكان الأرجنتينى ليونيل ميسي أحرز "هاتريك" داخل شباك ديبورتيفو لاكرونيا فى المباراة التى انتهت بفوز برشلونة بنتيجة 4/2.
شاهد الفيديو..


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