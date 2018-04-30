» موزمبيق تكافح الجنس بمبادرة تطهير

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وكالات

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قررت السلطات في موزمبيق مواجهة الأمراض المتنقلة عن طريق التعاملات الجنسية، بإطلاق مبادرة لتطهير ما لا يقل عن مائة ألف رجل.

وستبحث السلطات في البداية عن متطوعين في ولاية زامبيزيا وسط البلاد حيث إن تطهير الذكور ليس من تقاليد المجتمع.

وشهدت هذه الولاية التي يحكمها طبيب، العام الماضي تطهير أكثر من ثمانين ألف رجل،وستكلف حملة التطهير أكثر من مليون دولار ومولتها الحكومة الأمريكية.

وكانت منظمة الصحة العالمية، وجدت أدلة على أن تطهير الذكور قلل خطر الإصابة بمرض نقص المناعة المكتسبة "الإيدز".


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