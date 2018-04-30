«البرادعي» يحسم الجدل حول مسئوليته عن«غزو العراق»

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العراق

تويتر

أمريكا

محمد البرادعي

دار حوار ساخن بين الدكتور محمد البرادعى، نائب رئيس الجمهورية سابقًا، وأحد رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر حول دخول الولايات المتحدة الامريكية إلى العراق والأسباب التى مهدت لهم الطريق بعد ذريعة وجود طاقة نووية وذلك فى عام 1991 .

وقال أحد النشطاء موجهًا حديثه للدكتور البرادعى:"ما هو أنت اللي أصررت على وجود أسلحة دمار شامل في العراق أكثر من مرة ولا أنا بيتهيألي !! هذا الجريمة ما راجعت موقفك فيها ولا هذه ضريبة المنصب " مطالبًا إياه بالابتعاد عن السياسة.

وفى نفس السياق، علق البرادعى قائلاً: "لم أرد من قبل ابداً علىً مثل هذا الجهل إذا افترضت أنك حسن النية أو على هذا المستوى من الانحطاط الأخلاقى اذا كنت مأجوراً. هل قرأت قبل أن تكتب عن قرارات مجلس الأمن الصادرة بالإجماع بشأن أسلحة الدمار الشامل فى العراق بعد غزو الكويت عام 1991؟ ، هل تعرف من كانت الهيئة المسئولة عن نزع كل سلاح؟ هل لم تسمع أن وكالة الطاقة التى كانت مسىئولة فَقَط عن السلاح النووى ذكرت بوضوح أنها لم تجد أى دليل من خلال عمليات التفتيش على إحياء العراق لبرنامجها النووى - كما ذكرت نفس الشىء الهيئة المسئولة عن السلاح الكيماوي والبيولوچى ".

واضاف مرددًا: "أنه بناءاً على ذلك لم يوافق مجلس الأمن على استخدام القوة ضد العراق وقامت الولايات المتحدة والمملكةً المتحدة بشن حرب غير مشروعة دُمرت فيها العراق ومع ذلك انتهت الى نفس النتيجة التى وصلت إليها لجان التفتيش وهى أن العراق لم يحيى برامجه الخاصة بأسلحة الدمار الشامل، كما أذكر دائمًاً لا يمكن أن يتقدم العالم العربى أبداً فى غياب العلم والمعرفة والأخلاق، أما أنت وأمثالك فردى هو: "واذاخَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَام".

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