«البرادعي» يحسم الجدل حول مسئوليته عن«غزو العراق»

30 أبريل 2018 - 03:27 م

دار حوار ساخن بين الدكتور محمد البرادعى، نائب رئيس الجمهورية سابقًا، وأحد رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر حول دخول الولايات المتحدة الامريكية إلى العراق والأسباب التى مهدت لهم الطريق بعد ذريعة وجود طاقة نووية وذلك فى عام 1991 .

وقال أحد النشطاء موجهًا حديثه للدكتور البرادعى:"ما هو أنت اللي أصررت على وجود أسلحة دمار شامل في العراق أكثر من مرة ولا أنا بيتهيألي !! هذا الجريمة ما راجعت موقفك فيها ولا هذه ضريبة المنصب " مطالبًا إياه بالابتعاد عن السياسة.

وفى نفس السياق، علق البرادعى قائلاً: "لم أرد من قبل ابداً علىً مثل هذا الجهل إذا افترضت أنك حسن النية أو على هذا المستوى من الانحطاط الأخلاقى اذا كنت مأجوراً. هل قرأت قبل أن تكتب عن قرارات مجلس الأمن الصادرة بالإجماع بشأن أسلحة الدمار الشامل فى العراق بعد غزو الكويت عام 1991؟ ، هل تعرف من كانت الهيئة المسئولة عن نزع كل سلاح؟ هل لم تسمع أن وكالة الطاقة التى كانت مسىئولة فَقَط عن السلاح النووى ذكرت بوضوح أنها لم تجد أى دليل من خلال عمليات التفتيش على إحياء العراق لبرنامجها النووى - كما ذكرت نفس الشىء الهيئة المسئولة عن السلاح الكيماوي والبيولوچى ".