  • الإثنين 30 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر04:34 م
بحث متقدم
أرشيفية

أول فيديو للعاصفة الترابية القادمة لمصر

فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة

«رياضة النواب»: محمد صلاح في خطر

البرادعى: رسالة لكل الأطراف

«البرادعي» يحسم الجدل حول مسئوليته عن«غزو العراق»

ساجد جاويد وزير الداخلية البريطاني الجديد

باكستاني مسلم وزيرا لداخلية بريطانيا

كلوب

رد حاسم من ليفربول على استقالة مدربه

ابوالفتوح

تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح 15 يومًا

صلاح والسيسي

أول قرار من "السيسي" بشأن أزمة "صلاح"

الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي يتعاقد على رادار بـ100 مليون جنيه لمواجهة الأمطار

البرادعى مستشهدًا بمقال سلطان: الحقيقة لا تموت

هل سنعيش لنرى هذا اليوم؟

القذافي وبشار

فتوى إخوانية تكفر بشار والقذافي

«رياضة النواب»: محمد صلاح في خطر

الحياة السياسية

فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة
فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة

وكالات

أخبار متعلقة
#

"محمد صلاح" يبكي القرموطى على الهواء

#

ممدوح حمزة يدعو محمد صلاح على الغذاء: سنفعل 3 أشياء

#

«صلاح» يعادل رقمين قياسيين بـ«البريميرليج»

#

موقف محمد صلاح من اختبار "المنشطات"

البرلمان

مجلس النواب

محمد صلاح

فرج عامر

هاجم النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اتحاد كرة القدم المصري، على خلفية أزمة نجم منتخب مصر محمد صلاح، مؤكدًا أن اللاعب في خطر حقيقي إذا لم تُحل مشكلته.

وكانت اندلعت أزمة بين "صلاح" واتحاد الكرة، بسبب استغلال الأخير لصورة اللاعب محمد صلاح ووضعها على طائرة المنتخب مجاورة لإعلان لإحدى شركات الاتصالات المنافسة للشركة التي يُعلن لها "صلاح".

وقال "عامر"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن اتحاد كرة القدم "غاوي أزمات"، فبعد أزمة محمد صلاح، يري ترشيح نادي المقاصة لكي يلعب البطولة العربية دون مراعاة لترتيب فرق الدوري التي تحتم اشتراك سموحة بصفته خامس الدوري العام.

واستطرد: وحتي لوطلب الاتحاد العربي ذلك وجب على اتحاد كرة القدم تذكرته بأننا لدينا مسابقة اسمها الدوري العام ووجب احترام نتائجها وترتيب الاندية.

‏وكان رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، قد حذّر الحكومة من التراخي في حل الأزمة بين النجم العالمي محمد صلاح واتحاد الكرة بسبب استخدام صورة اللاعب محمد صلاح في إعلانات تجارية، مطالبًا المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بالتدخل السريع لحل هذه الأزمة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

فضيحة واقعة محمد صلاح واتحاد الكرة

جمال سلطان

مسؤولية "الإسلامويين" في حذف آيات القرآن!

محمود سلطان

المسافة من الاستبداد إلى الحريات

فراج إسماعيل

فضيحة.. في الحيّ الراقي

حسام فتحي

هل يتجهز الشرق الأوسط لحرب كبيرة؟

د. هشام الحمامي

(عريسها الشهيد زعلان!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» حقيقة انتقال رمضان صبحي إلى الوحدة السعودي
» ضبط مسئولين أثناء تلقيهما 600 ألف جنيه رشوة
» موزمبيق تكافح الجنس بمبادرة تطهير
» بالفيديو.. "ميسي" يرقص عاريا
» "مالية الزمالك" تصرف 25% من عقد طارق حامد
» ممثلات هنديات يروين تعرضهن للتحرش الجنسي
» بلاغ يطالب بالتحفظ على أموال رئيس هيئة الأوقاف السابق
» رأيت أني ألبس أمي الحذاء
» "أبوتريكة" يحصل على الرخصة "A"
» القبض على سجين أربك اليابان
» الفلبين تفضح أكثر من 200 مرشح متورطين في المخدرات

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • مغرب

    06:38 م

  • فجر

    03:46

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت