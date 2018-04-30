«رياضة النواب»: محمد صلاح في خطر

30 أبريل 2018 - 04:10 م

هاجم النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اتحاد كرة القدم المصري، على خلفية أزمة نجم منتخب مصر محمد صلاح، مؤكدًا أن اللاعب في خطر حقيقي إذا لم تُحل مشكلته.

وكانت اندلعت أزمة بين "صلاح" واتحاد الكرة، بسبب استغلال الأخير لصورة اللاعب محمد صلاح ووضعها على طائرة المنتخب مجاورة لإعلان لإحدى شركات الاتصالات المنافسة للشركة التي يُعلن لها "صلاح".

وقال "عامر"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن اتحاد كرة القدم "غاوي أزمات"، فبعد أزمة محمد صلاح، يري ترشيح نادي المقاصة لكي يلعب البطولة العربية دون مراعاة لترتيب فرق الدوري التي تحتم اشتراك سموحة بصفته خامس الدوري العام.

واستطرد: وحتي لوطلب الاتحاد العربي ذلك وجب على اتحاد كرة القدم تذكرته بأننا لدينا مسابقة اسمها الدوري العام ووجب احترام نتائجها وترتيب الاندية.

‏وكان رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، قد حذّر الحكومة من التراخي في حل الأزمة بين النجم العالمي محمد صلاح واتحاد الكرة بسبب استخدام صورة اللاعب محمد صلاح في إعلانات تجارية، مطالبًا المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بالتدخل السريع لحل هذه الأزمة.