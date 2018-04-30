» حقيقة انتقال رمضان صبحي إلى الوحدة السعودي

30 أبريل 2018 - 04:25 م

كشف رمضان صبحي، صانع ألعاب ستوك سيتي والمنتخب الوطني، حقيقة انتقاله إلى صفوف فريق الوحدة السعودي، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال رمضان في تصريحات صحفية: "الحديث عن انتقالي للوحدة السعودي لا أساس له من الصحة".

وأوضح "كل ما حدث هو أن مسؤولين من النادي السعودي تحدثوا مع نادر شوقي وكيلي، والذي رفض المبدأ ولكن كان يجب أن يتحدث معي".

وأكمل "عندما فاتحني وكيلي في الأمر، قررت أنا أيضا الرفض بشكل قاطع والكلام في هذا الأمر انتهى من وقتها".

رمضان أضاف "أرغب في استمرار مسيرتي في أوروبا ومع ستوك سيتي، ولم أفكر في عرض الوحدة من الأساس".

وشارك رمضان صاحب الـ21 عاما في 26 مباراة مع ستوك هذا الموسم في كل البطولات، وسجل 3 أهداف وصنع هدفا.

كان حاتم خيمي رئيس نادي الوحدة السعودي قال إن هناك مفاوضات جادة للغاية للتعاقد مع رمضان.