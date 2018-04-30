بالصور.. مدير أمن القليوبية يتفقد الأكمنة الأمنية

قام اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، بجولة تفقدية بمركز و مدينه بنها، وشملت الجولة المرور على كمين أتريب الحدودي وكمين شبلنجه الحدودي، كما شملت الجولة المرور على بعض دور العبادة منها كنيسة ماريوحنا ببنها.
ومن جانبه وجه مدير الأمن على جميع القوات باليقظة التامة وتوسيع دائرة الاشتباه وعدم الانشغال بأي أمر آخر خلال عملية التأمين المكلف بها، و أيضًا الالتزام بحسن معاملة المواطنين وفحص المترددين على المنشآت المهمة والحيوية ودور العباده للتأكد من هويتهم قبل الدخول على أن يكون ذلك باستخدام البوابات الإلكترونية والمجسات وعلى بعد مناسب من الحرم الآمن للمنشأة.
واستكمل مدير الأمن جولته سيرًا علي الأقدام لمتابعة تواجد القوات المكلفة برفع الإشغالات وتيسير الحركه المرورية و إخلاء الأرصفة لسير المشاة.