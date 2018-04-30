انفراجة في مفاوضات انتقال«صلاح» للريال

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كشفت شبكة «دون بالون» الإسبانية، عن تطورات جديدة في مفاوضات ريال مدريد مع ليفربول، من أجل حسم انتقال محمد صلاح، مهاجم الريدز والمنتخب الوطني إلى صفوف النادي الملكي، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكد الشبكة الإسبانية، أن نادي ليفربول، مستعد لعقد صفقة تبادلية مع نادي ريال مدريد للسماح برحيل النجم "محمد صلاح" في الصيف المقبل.

وذكرت في تقريرها، أن المرينجي تواصل مع ليفربول مؤخرًا لبحث مدى إمكانية الحصول على خدمات اللاعب المصري، صاحب الـ25 عامًا.

وزعمت أن إدارة ليفربول، تقدر قيمة "صلاح" بـ200 مليون يورو، وهو مبلغ رفضه ريال مدريد وأبدى استعداده للتنازل عن أحد لاعبيه في الصفقة ذاتها لتقليل القيمة المالية.

وأشارت، إلى أن ليفربول، اقترح فكرة الحصول على خدمات اثنين من لاعبي بطل أوروبا مقابل رحيل "صلاح" إلى سانتياجو برنابيو.

وأفادت أن هذين اللاعبين هما الحارس «كيلور نافاس" والويلزي "جاريث بيل».

وارتبط كلا اللاعبين بإمكانية مغادرة ريال مدريد في نهاية الموسم الحالي حيث ينوي النادي إجراء تغييرات في صفوف الفريق.

وسجل «صلاح» 43 هدفًا في مختلف المسابقات هذا الموسم، ويتربع على عرش هدافي الدوري الإنجليزي بـ31 هدفًا، وفاز بجائزة لاعب العام في إنجلترا، كما يتنافس على الحذاء الذهبي الأوروبي.

ويتطلع النادي الملكي، إلى التعاقد مع الجناح المصري في موسم الانتقالات الصيفي القادم بعد تألقه في الموسم الحالي مع الريدز.

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